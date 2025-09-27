Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO: a qué hora y dónde ver el clásico colombiano

Atlético Nacional se medirá contra Millonarios por la fecha 13 del Torneo Finalización en el estadio Atanasio Girardot, este sábado 27 de septiembre a las 8:30 p.m. (horario peruano y colombiano). El superclásico colombiano será transmitido EN VIVO por Win.

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios siempre es sinónimo de buen fútbol. Dos equipos con historia y rivalidad protagonizarán uno de los duelos más esperados en el fútbol colombiano, que podría definir su destino en el campeonato.

Nacional llega a la contienda con el firme objetivo de consolidarse entre los primeros puestos de la tabla de posiciones. Actualmente, se encuentran en la quinta casilla con 20 puntos.

Atlético Nacional busca una victoria para escalar posiciones

Para este importante duelo, el cuadro 'Verdolaga' contará con sus mejores jugadores. La gran novedad en la convocatoria es Marino Hinestroza, quien reaparecerá tras dos partidos.

Millonarios, por su parte, llega a la contienda con la obligación de ganar para no complicar sus aspiraciones de clasificar a las cuadrangulares semifinales. Están en el puesto 13 de la tabla de posiciones con catorce unidades.

A diferencia de su 'compadre', Millonarios no podrá contar con todo su plantel. El estratega Hernán Torres tendrá que buscar el reemplazo para Jorge Arias, quien deberá cumplir su sanción por acumular cinco tarjetas amarillas.

Millonarios trabaja para ganar en el clásico

Danovis Banguero y Álex Castro también son bajas en el clásico. Cristian Cañozales y Edwin Mosquera compiten para ingresar al once titular. Ambos jugadores buscan llenar los ojos al estratega Torres y demostrar que tienen cualidades para ayudar al equipo a cumplir con sus objetivos.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Millonarios?

México: 7:30 p.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:30 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:30 p.m.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios?

Este emocionante partido será transmitido EN VIVO por Atlético Nacional contra Millonarios por Win y RCN Nuestra Tele para el territorio colombiano. En Estados Unidos, el superclásico lo puedes ver por Fanatiz y Fubo TV.

Atlético Nacional vs. Millonarios: Últimos resultados

Atlético Nacional 0-1 Millonarios

Millonarios 0-0 Atlético Nacional

Millonarios 0-0 Atlético Nacional

Atlético Nacional 1-1 Millonarios

Millonarios 2-1 Atlético Nacional

Atlético Nacional vs. Millonarios: pronóstico y apuestas

Atlético Nacional Empate Millonarios Betsson 1.70 3.55 4.95 Betano 1.75 3.75 5.40 Bet365 1.73 3.40 5.25 1XBet 1.76 3.54 3.25 CoolBet 1.78 3.40 4.75 DoradoBet 1.71 3.50 5.00

Para las casas de apuestas, Atlético Nacional es el favorito en el superclásico.

Atlético Nacional vs Millonarios: Alineación

Atlético Nacional: David Ospina, Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Bauzá; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas, Helibelton Palacios; Beckham Castro, Stiven Vega, Nicolás Arévalo; Cristian Cañozales, Jorge Hurtado y Leonardo Castro.