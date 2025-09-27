En Brasil apuntan nuevamente al fichaje de Erick Noriega por Gremio: "Las oportunidades..."

A sus 23 años, Erick Noriega, exfutbolista de Alianza Lima, busca tener grandes actuaciones en el Brasileirao y aunque recientemente no haya tenido los resultados deseados debido a los dos errores que terminaron en penal para el rival, el nacido en Japón busca brillar. En Brasil, su nombre es uno de los más mencionados.

Los refuerzos del Gremio al elevado el nivel técnico del equipo y de esta manera se tienen más opciones para el entrenador Mano Menezes en hacer rotaciones o descansos en caso de ser necesario. La llegada de Erick Noriega se dio durante el último mercado de fichajes y esto ha hecho que jugadores que habían sido titulares hasta hace unas semanas, pierdan sus puestos para permanecer en la banca. Con ello, en Brasil especulan de salidas antes de cerrar el año.

Medios brasileños destacan fichaje de Erick Noriega en Gremio

En primera instancia, Gremio contaba con el paraguay Fabián Balbuena, pero la lesión en el tobillo lo ha dejado fuera por el resto de la temporada y su lugar lo tomó Erick Noriega, quien llegó al equipo brasileño luego de tener destacadas actuaciones vistiendo la camiseta de Alianza Lima.

"Las recientes llegadas de Noriega, quien juega tanto de central como de mediocampista defensivo, y de Arthur, así como la recuperación de Cuéllar, han reducido las oportunidades de Camilo Reijers de Oliveira", explica el portal Globo.

A sus 23 años, Noriega fichó por el Gremio de Brasil.

Próximo partido de Gremio en el Brasileirão

Tras su empate contra Botafogo, el Gremio se enfrentará a Vitória a las 9:00 a.m. este domingo 28 de septiembre. El equipo del ex Alianza Lima está en la posición número 11 con 29 puntos. Aunque no se ha confirmado, se espera que el peruano figure en el once titular.