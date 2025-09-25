- Hoy:
'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Erick Noriega por su desempeño en Gremio: "No es..."
'Puma' Carranza, ídolo de Universitario, fue categórico al referirse sobre el rendimiento que ha venido mostrando Erick Noriega en Gremio e indicó cuál sería su posición ideal.
Erick Noriega fue una de las noticias de la semana luego de haber tenido un partido para el olvido con Gremio en el Brasileirao, donde fue señalado por cometer dos penales que costaron goles en contra de su equipo. Tras ello, el exjugador José Luis 'Puma' Carranza dio una rotunda opinión sobre el 'Samurái'.
Erick Noriega venía logrando un destacado desempeño con el cuadro brasileño, sorprendiendo desde su debut. Sin embargo, en el clásico de Porto Alegre ante Internacional su rendimiento en el primer tiempo fue para el olvido, aunque en la segunda mitad mejoró notablemente. No obstante, eso no evitó las críticas.
¿Qué dijo el 'Puma' Carranza sobre Erick Noriega?
Durante una emisión del programa 'La Interna' de Trivu TV, el referente de Universitario se refirió al nivel que ha venido mostrando el 'Samurái' y destacó especialmente el apoyo que recibió de parte de Gremio.
"Cuando son esta clase de equipos grandes como Gremio, te ayudan, pero cuando es un equipo chico, al peruano le cuesta. ¿Quiénes fueron los peruanos que triunfaron en equipos grandes? Solamente Pizarro, 'Loco' Vargas", señaló.
No obstante, el 'Puma' sorprendió al dar una fuerte opinión sobre Noriega, indicando que debería jugar como central, ya que no tiene las condiciones como para poder ser el pivote titular del equipo brasileño.
Video: Trivu TV
"Si Erick Noriega se pone en punto, se lo lleva de encuentro a Walter Kannemann. Un '6' tiene que ser combativo y no lo es, él debe jugar de back central. En el medio tienes que correr, por ejemplo (Pedro) Aquino es trajinador y él no es trajinador", expresó.
Erick Noriega recibió el apoyo de Gremio tras cometer penales
Nuestro compatriota recibió el respaldo de diversas personalidad del 'Tricolor', en pleno partido el jugador Marcos Rocha lo tranquilizó para que pueda superar su crisis personal y volver a destacar en el campo. "Respira y concéntrate, te necesitamos, esto es fútbol", le dijo.
Así mismo, tras finalizar el partido y tras haber iniciado la jugada de la remontada, Gremio también se sumó al respaldo hacia Erick Noriega con unas emotivas palabras en sus redes sociales. "Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo", publicaron.
