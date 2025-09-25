Erick Noriega recibe inesperada noticia tras el nivel que viene mostrando en Gremio - FOTO

Erick Noriega dejó Alianza Lima para enrumbar a nuevos desafíos a sus 23 años de edad. Su nivel en en el fútbol peruano a nivel internacional fueron claves para dar ese gran salto en su carrera, por lo que ahora comienza a sumar minutos con Gremio de Porto Alegre en el Brasileirao.

En medio de su momento con el 'Tricolor', nuestro compatriota ha recibido una inesperada noticia que lo motiva a seguir mostrando su mejor versión con Gremio. Y es que ahora se actualizaron los valores de mercados de todos los jugadores, según el portal "Transfermarkt".

Erick Noriega dejó Alianza Lima con una cifra de 1.40 millones de euros, y ahora con su nivel mostrado en Gremio presenta un valor de 2 millones de euros a sus 23 años de edad. Queda claro que su rendimiento sigue siendo óptima, pese a ser sustituido en el último encuentro del 'Tricolor' ante Botafogo por el Brasileirao.

Transfermarkt eleva valor de mercado de Erick Noriega.

No solo este crecimiento le permite ganarse un puesto entre los mejores cotizados del plantel de Gremio, sino también que eleva el nivel de la selección peruana al seguir como uno de los más valorados en la actualidad.

Top 5 de jugadores peruanos más cotizados

Con Erick Noriega, estos son los 5 jugadores con mayor cotización en la selección peruana:

Oliver Sonne: 2.7 millones de euros

Marcos López: 2.5 millones de euros

Renato Tapia: 2 millones de euros

Erick Noriega: 2 millones de euros

Luis Abram: 1.6 millones de euros

Asistente de Gremio explicó sustitución de Erick Noriega

Como se conoce, Gremio enfrentó a Botafogo por el Brasileirao con presencia de Erick Noriega. Sin embargo, el defensa peruano fue sustituido en el segundo tiempo, lo que generó un pronunciamiento del asistente técnico del cuadro 'Tricolor', Thiago Kosloski.

"Luego presionamos un poco al equipo, incluso respetando el cansancio físico, porque no podríamos mantener la presión contra el Botafogo todo el tiempo, sobre todo porque algunos jugadores estaban cansados, como Noriega, ¿no?, y el propio Pavón. Así que, la entrada de Alice y Alex, en primer lugar, Alex es un buen pasador, ¿no?, y es un buen pasador, es capaz de adelantarse. La estrategia se diseñó así, para que también pudiéramos contraatacar, porque tanto Alisson como Alex son jugadores de arrastre y nos ayudan en el contraataque", expresó en conferencia de prensa.