Asistente de Mano Menezes impacta tras revelar por qué Noriega fue cambiado ante Botafogo: "No..."
Thiago Kosloski, asistente técnico de Mano Menezes en Gremio sorprendió tras confesar la verdad respecto a la ausencia de Erick Noriega en la parte complementaria del partido.
El último miércoles, Gremio y Botafogo se repartieron los puntos tras empatar 1-1 en el marco de la jornada 25 del Brasileirao 2025 desde el Estadio Arena do Gremio. En este partido, el defensa peruano Erick Noriega volvió a ser ratificado como titular en el once del 'Tricolor Gaucho', sin embargo, sorprendió que el Alianza Lima sea sustituido en el entretiempo. ¿Qué pasó?
¿Por qué Erick Noriega fue cambiado en el partido entre Gremio vs Botafogo?
Durante la conferencia de prensa post compromiso, el asistente técnico de Mano Menezes, Thiago Kosloski explicó que el popular 'Samurái' tuvo que ser reemplazado por Alex Santana, puesto que, ya no contaba con el físico necesario para continuar.
Erick Noriega tuvo minutos en el empate de Gremio ante Botafogo
"Luego presionamos un poco al equipo, incluso respetando el cansancio físico, porque no podríamos mantener la presión contra el Botafogo todo el tiempo, sobre todo porque algunos jugadores estaban cansados, como Noriega, ¿no?, y el propio Pavón. Así que, la entrada de Alice y Alex, en primer lugar, Alex es un buen pasador, ¿no?, y es un buen pasador, es capaz de adelantarse. La estrategia se diseñó así, para que también pudiéramos contraatacar, porque tanto Alisson como Alex son jugadores de arrastre y nos ayudan en el contraataque", señaló a la prensa.
De la misma manera, Kosloski se refirió al resto de modificaciones para la parte complementaria del partido, y señaló que, el cuerpo técnico consideró que se tenía que cambiar parte de la estrategia con la finalidad de poder abrir el marcador.
"Bueno, en realidad, nuestra visión es esta: tuvimos una buena primera parte, ¿no? Sí, en cuanto a crear jugadas, quizás incluso siendo un poco más agresivos en algunas situaciones. Y en la segunda parte, optamos por un cambio de enfoque, ¿de acuerdo? Fue un cambio táctico, ¿no? Lo hicimos", agregó.
Próximo partido de Gremio:
Luego de la igualdad frente a Botafogo, el cuadro de Erick Noriega tendrá que recibir en el Arena do Gremio a Vitória por la siguiente fecha del Brasileirao 2025. La cita será este domingo a las 09:00 horas locales de Perú o las 11:00 horas de Brasil.
