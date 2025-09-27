Partidos de hoy EN VIVO, domingo 28 de septiembre: programación y dónde ver fútbol gratis

El fútbol no se detiene y este domingo 28 de septiembre hay una importante programación de partidos en vivo en todo el mundo. Tenemos grandes partidos en vivo en la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, entre otros importantes torneos. Para seguir todos los encuentros, revisa el horario y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Cienciano vs Alianza Lima
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Aston Villa vs Fulham
|ESPN, Disney+
|10:30
|Newcastle United vs Arsenal
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|Rayo Vallecano vs Sevilla
|ESPN2, Disney+
|9:15
|Elche vs Celta de Vigo
|DIRECTV Sports, DGO
|11:30
|Barcelona vs Real Sociedad
|ESPN, Disney+
|14:00
|Real Betis vs Osasuna
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|5:30
|Sassuolo vs Udinese
|ESPN, Disney+
|8:00
|Roma vs Hellas Verona
|Disney+, Zapping
|8:00
|Pisa vs Fiorentina
|Disney+
|11:00
|Lecce vs Bologna
|Disney+
|13:45
|Milan vs Napoli
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|Freiburg vs Hoffenheim
|Disney+
|10:30
|Köln vs Stuttgart
|Disney+
|12:30
|Union Berlin vs Hamburger
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Nice vs Paris
|ESPN 4, Disney+
|10:15
|Metz vs Le Havre
|Disney+
|10:15
|Lille vs Lyon
|ESPN 4, Disney+
|10:15
|Angers SCO vs Brest
|Disney+
|13:45
|Rennes vs Lens
|Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Alverca vs Vitória Guimarães
|12:00
|Sporting Braga vs Nacional
|GolTV
|14:30
|Famalicão vs Rio Ave
Partidos de hoy en Mundial Sub-20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Italia U20 vs Australia U20
|DIRECTV Sports
|15:00
|Marruecos U20 vs España U20
|DIRECTV Sports
|18:00
|Brasil U20 vs Mexico U20
|DIRECTV Sports
|18:00
|Cuba U20 vs Argentina U20
|DIRECTV Sports
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:15
|Racing Club vs Independiente
|TyC Sports, Disney+
|16:00
|River Plate vs Deportivo Riestra
|TyC Sports, ESPN
|17:30
|Independiente Rivadavia
|TNT Sports, Max
|18:15
|Instituto vs Lanús
|TyC Sports, ESPN Premium
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Gualberto Villarroel SJ vs Bolívar
|Futbol Canal
|16:15
|Universitario de Vinto vs Wilstermann
|Futbol Canal
|18:30
|Blooming vs San Antonio Bulo Bulo
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Grêmio vs Vitória
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Bahia vs Palmeiras
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Fluminense vs Botafogo
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|16:30
|RB Bragantino vs Santos
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|18:30
|Corinthians vs Flamengo
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|La Serena vs Universidad Chile
|max chile, TNT Sport Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|América de Cali vs Envigado
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|16:10
|Rionegro Águilas vs Deportivo Cali
|Win+ Futbol, Win Play
|18:20
|Santa Fe vs La Equidad
|Win+ Futbol
|20:30
|Junior vs Deportivo Pasto
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Orense vs Emelec
|Canal del Futbol, Zapping
|16:00
|Técnico Universitario vs LDU Canal
|Canal del Futbol, Zapping
|16:00
|Libertad vs Cuniburo
|Canal del Futbol, Zapping
|16:00
|U. Católica vs Cuenca
|Canal del Futbol, Zapping
|16:00
|Ind. del Valle vs Delfin
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:30
|2 de Mayo vs General Caballero JLM
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Plaza Colonia vs River Plate
|GolTV, Disney+
|11:30
|Danubio vs Torque
|Disney+, VTV+
|14:00
|Juventud vs Nacional
|GolTV, Disney+
|16:30
|Miramar Misiones vs Defensor Sporting
|GolTV, Disney+
Partidos de hoy en Primera División Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Carabobo vs Deportivo La Guaira
|16:00
|Yaracuyanos vs Deportivo Táchira
|16:00
|Monagas vs Caracas
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Cincinnati vs Orlando City
|MLS Season Pass
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Querétaro vs Tigres UAN
|TUDN, FOX Mexico, Tubi Mexico
|22:05
|Tijuana vs Cruz Azul
|TUDN, FOX Mexico, Amazon Prime Video
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.