0
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 28 de septiembre: programación y dónde ver fútbol gratis

Agenda de partidos en vivo a disputarse este domingo 28 de septiembre. Continúan las grandes ligas del mundo y esta es la programación completa.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 28
Programación de partidos en vivo para este domingo 28 | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

El fútbol no se detiene y este domingo 28 de septiembre hay una importante programación de partidos en vivo en todo el mundo. Tenemos grandes partidos en vivo en la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, entre otros importantes torneos. Para seguir todos los encuentros, revisa el horario y canales de transmisión.

Barcelona y Real Sociedad se verán cara a cara por LaLiga.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega y dónde ver Barcelona vs Real Sociedad por LaLiga?

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Cienciano vs Alianza LimaL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Aston Villa vs FulhamESPN, Disney+
10:30Newcastle United vs ArsenalESPN, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
7:00Rayo Vallecano vs SevillaESPN2, Disney+
9:15Elche vs Celta de VigoDIRECTV Sports, DGO
11:30Barcelona vs Real SociedadESPN, Disney+
14:00Real Betis vs OsasunaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
5:30Sassuolo vs UdineseESPN, Disney+
8:00Roma vs Hellas VeronaDisney+, Zapping
8:00Pisa vs FiorentinaDisney+
11:00Lecce vs BolognaDisney+
13:45Milan vs NapoliESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
8:30Freiburg vs HoffenheimDisney+
10:30Köln vs StuttgartDisney+
12:30Union Berlin vs HamburgerDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Nice vs ParisESPN 4, Disney+
10:15Metz vs Le HavreDisney+
10:15Lille vs LyonESPN 4, Disney+
10:15Angers SCO vs BrestDisney+
13:45Rennes vs LensDisney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Alverca vs Vitória Guimarães
12:00Sporting Braga vs NacionalGolTV
14:30Famalicão vs Rio Ave

Partidos de hoy en Mundial Sub-20

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Italia U20 vs Australia U20DIRECTV Sports
15:00Marruecos U20 vs España U20DIRECTV Sports
18:00Brasil U20 vs Mexico U20DIRECTV Sports
18:00Cuba U20 vs Argentina U20DIRECTV Sports

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
13:15Racing Club vs IndependienteTyC Sports, Disney+
16:00River Plate vs Deportivo RiestraTyC Sports, ESPN
17:30Independiente RivadaviaTNT Sports, Max
18:15Instituto vs LanúsTyC Sports, ESPN Premium

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Gualberto Villarroel SJ vs BolívarFutbol Canal
16:15Universitario de Vinto vs WilstermannFutbol Canal
18:30Blooming vs San Antonio Bulo BuloFutbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Grêmio vs VitóriaFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Bahia vs PalmeirasFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Fluminense vs BotafogoFanatiz, Premiere, Zapping
16:30RB Bragantino vs SantosFanatiz, Premiere, Zapping
18:30Corinthians vs FlamengoFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
13:00La Serena vs Universidad Chilemax chile, TNT Sport Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00América de Cali vs EnvigadoRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
16:10Rionegro Águilas vs Deportivo CaliWin+ Futbol, Win Play
18:20Santa Fe vs La EquidadWin+ Futbol
20:30Junior vs Deportivo PastoRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Orense vs EmelecCanal del Futbol, Zapping
16:00Técnico Universitario vs LDU CanalCanal del Futbol, Zapping
16:00Libertad vs CuniburoCanal del Futbol, Zapping
16:00U. Católica vs CuencaCanal del Futbol, Zapping
16:00Ind. del Valle vs DelfinCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
13:302 de Mayo vs General Caballero JLMTigo Sports

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Plaza Colonia vs River PlateGolTV, Disney+
11:30Danubio vs TorqueDisney+, VTV+
14:00Juventud vs NacionalGolTV, Disney+
16:30Miramar Misiones vs Defensor SportingGolTV, Disney+

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Carabobo vs Deportivo La Guaira
16:00Yaracuyanos vs Deportivo Táchira
16:00Monagas vs Caracas

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Cincinnati vs Orlando CityMLS Season Pass

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Querétaro vs Tigres UANTUDN, FOX Mexico, Tubi Mexico
22:05Tijuana vs Cruz AzulTUDN, FOX Mexico, Amazon Prime Video

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Brasil vs. México EN VIVO, Mundial Sub-20: horario, canal y dónde ver partido

  2. Erick Noriega fue sustituido en Gremio y medio brasileño lo calificó con firmeza: "Una..."

  3. Nacional vs. Millonarios EN VIVO ONLINE GRATIS por Win Sports

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano