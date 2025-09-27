¿A qué hora juega y dónde ver Barcelona vs Real Sociedad por LaLiga?

Sigue todas las incidencias del partido entre Barcelona vs. Real Sociedad por la nueva fecha de LaLiga desde el Estadio Olímpico de Montjuic. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, podrás seguir el minuto a minuto desde la cobertura especial desde Libero.pe. De conseguir una victoria, el Barcelona de Hansi Flick podrá pasar como líder absoluto en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Sociedad?

Esta es la lista con los horarios confirmados para seguir el partido entre el Barcelona vs. Real Sociedad. El equipo catalán busca sumar tres puntos para superar al Real Madrid en LaLiga y afianzarse en la primera posición.

Perú, Colombia, Ecuador desde las 11:30 a.m.

Bolivia, Venezuela desde las 12:30 p.m.

Argentina, brasil, Uruguay, Paraguay desde la 1:30 p.m.

México desde la 10:30 a.m.

España desde las 6:30 p.m.

¿Cuándo juega el Barcelona vs Real Sociedad?

El FC Barcelona y Real Sociedad se estarán enfrentando por una nueva fecha de LaLiga 2025-2026 que se jugará este domingo 28 de septiembre en el estadio Estadio Olímpico de Montjuic en Barcelona. El recinto tiene capacidad para recibir a más de 55 mil espectadores y viene siendo la casa de los dirigidos por Hansi Flick mientras el Spotify Camp Nou continúa con las últimas remodelaciones de sus instalaciones.

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO?

Para ver el partido entre Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE GRATIS, por la séptima jornada de LaLiga Sports 2025-2026, debes seguir la señal de los siguientes canales de transmisión según tu país.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Chile: Disney+ Premium ChileESPN Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Costa Rica: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

El Salvador: Sky Sports Norte

Guatemala: Sky Sports Norte

México: Sky+Sky Sports Mexico

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Puerto Rico: NAICOM, ESPN Deportes

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

España: Movistar+, Amazon Prime Video, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+

¿Cómo llegan el Barcelona y Real Sociedad?

El poderoso Barcelona de Hansi Flick llega al partido contra la Real Sociedad luego de ganar a Real Oviedo como visitante con los goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo. A pesar de las bajas que presenta la escuadra catalana para afrontar las próximas fechas de LaLiga, se espera que quienes entre al equipo titular puedan ayudar para sumar los tres puntos como locales.

Por su parte, el elenco de San Francisco pudo sumar de a tres en la última jornada frente al Mallorca para salir del último lugar de la tabla. Los 'Txuri-Urdin' cuentan con un buen plantel, pero su comienzo en LaLiga ha sido irregular logando sumar solo 5 puntos.