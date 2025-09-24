- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Palmeiras vs River Plate
- Atlético Mineiro vs Bolívar
- Alianza Lima
- Universitario
- Retiro AFP
Real Madrid vs Barcelona: fecha, día, hora y canal confirmado del Clásico
LaLiga confirmó todos los detalles del Real Madrid vs Barcelona para el primer Clásico de la temporada 2025-26. Entérate del día, hora y canal.
Todo listo para el partido más esperado del año entre Real Madrid vs Barcelona por LaLiga EA Sports de España. Ambos elencos son protagonistas en esta temporada, por lo que ahora se darán cita en el Estadio Santiago Bernabéu para esta nueva edición del Clásico Mundial.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona?
El partido entre Real Madrid vs Barcelona se programó para este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. Es evidente que restan semanas para vivir este compromiso, teniendo actualmente a los blancos como líderes de LaLiga y a los blaugranas como escoltas.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona?
Este Clásico entre Real Madrid vs Barcelona se disputará a partir de las 16:15 horas de España (09:15 hora peruana). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 08:15 horas
- Perú, Colombia, Ecuador: 09:15 horas
- Chile, Venezuela, Bolivia: 10:15 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 11:15 horas
- España: 16:15
Clásico entre Real Madrid vs Barcelona ya tiene fecha y hora.
¿En qué canal ver el Clásico Real Madrid vs Barcelona?
De momento, los canales exclusivos no han confirmado la transmisión de este Clásico en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, el portal DAZN reveló que todo apunta a que ESPN y Disney Plus transmitirán este encuentro para toda Latinoamérica.
- Brasil: Disney+ Premium
- Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile: ESPN, Disney Plus
- México: Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes, Fubo Sports
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50