Real Madrid vs Barcelona: fecha, día, hora y canal confirmado del Clásico

LaLiga confirmó todos los detalles del Real Madrid vs Barcelona para el primer Clásico de la temporada 2025-26. Entérate del día, hora y canal.

Diego Medina
Real Madrid y Barcelona juegan por el Clásico de LaLiga.
Real Madrid y Barcelona juegan por el Clásico de LaLiga. | Foto: LaLiga
Todo listo para el partido más esperado del año entre Real Madrid vs Barcelona por LaLiga EA Sports de España. Ambos elencos son protagonistas en esta temporada, por lo que ahora se darán cita en el Estadio Santiago Bernabéu para esta nueva edición del Clásico Mundial.

Real Madrid superó a Levante por la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

PUEDES VER: Con doblete de Kylian Mbappé: Real Madrid goleó 4-1 a Levante por LaLiga

¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona?

El partido entre Real Madrid vs Barcelona se programó para este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. Es evidente que restan semanas para vivir este compromiso, teniendo actualmente a los blancos como líderes de LaLiga y a los blaugranas como escoltas.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona?

Este Clásico entre Real Madrid vs Barcelona se disputará a partir de las 16:15 horas de España (09:15 hora peruana). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 08:15 horas
  • Perú, Colombia, Ecuador: 09:15 horas
  • Chile, Venezuela, Bolivia: 10:15 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 11:15 horas
  • España: 16:15
Real Madrid vs Barcelona

Clásico entre Real Madrid vs Barcelona ya tiene fecha y hora.

¿En qué canal ver el Clásico Real Madrid vs Barcelona?

De momento, los canales exclusivos no han confirmado la transmisión de este Clásico en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, el portal DAZN reveló que todo apunta a que ESPN y Disney Plus transmitirán este encuentro para toda Latinoamérica.

  • Brasil: Disney+ Premium
  • Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile: ESPN, Disney Plus
  • México: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes, Fubo Sports

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

