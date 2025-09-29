Canal confirmado para ver partido de Barcelona vs PSG por Champions League 2025

0
Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN DIRECTO por el Clausura
Conoce dónde ver el partido de Barcelona vs PSG por la segunda fecha de la Champions League 2025. Entérate de todos los detalles.

Diego Medina
Barcelona recibe a PSG por Champions League 2025.
Barcelona recibe a PSG por Champions League 2025. | Foto: UEFA
Todo listo para el partidazo entre Barcelona vs PSG por la segunda jornada de la UEFA Champions League. Ambos elencos son firmes candidatos al título, pero el sorteo los puso desde la Fase de Liga para el gusto de millones de aficionados. Entérate dónde ver estos 90 minutos y los canales de transmisión.

¿Dónde ver Barcelona vs PSG?

Este duelo entre Barcelona y PSG se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por Disney Plus y DGO a través de tu teléfono móvil, PC y SmarTV.

Canales de transmisión de Barcelona vs PSG

Estos son los canales oficiales por países para sintonizar el compromiso de Champions League entre Barcelona vs PSG:

  • Argentina: Disney+, FOX Sports
  • Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay: Disney+, ESPN
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, MAX Brazil, TNT SPorts
  • Chile: ESPN Premium, Disney+
  • México: Caliente TV, Amazon Prime Video
  • España: Movistar+
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, Amazon Prime Video
Barcelona vs PSG, Champions League

Barcelona y PSG protagonizarán el partido de la fecha en Champions League.

Recordemos, que este partido está programado para el miércoles 1 de octubre a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT). En España, el horario va desde las 21:00 horas. Un cotejo que paralizará a millones de aficionados y que tendrá la atención total durante 90 minutos.

¿Cómo llegan Barcelona y PSG?

Barcelona viene con el sello de líder en LaLiga. Aprovechando la derrota de Real Madrid ante Atlético de Madrid, los blaugranas hicieron respetar la casa y vencieron 2-1 a Real Sociedad para ocupar el primer lugar del certamen español. Una buena nueva es la vuelta de Lamine Yamal, que en los minutos que estuvo en cancha brindó asistencia para el tanto del triunfo.

Por el lado de PSG, venía de un duro golpe tras perder el clásico ante Marsella. Sin embargo, se levantó en su último duelo ante Auxerre con un marcador de 2-0. Una de las grandes bajas es Ousmane Dembélé, quien debe recuperarse de su lesión.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

