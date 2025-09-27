Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO por ESPN: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver LaLiga

Momento clave para Barcelona ante Real Sociedad en esta fecha 7 de LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick tienen una cita este domingo 28 de septiembre a partir de las 11:30 hora peruana (16:30 horas GMT). La transmisión de este encuentra va por la señal de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

El equipo blaugrana tiene todo a su favor para cerrar la semana como líder de LaLiga EA Sports. Ante la derrota de Real Madrid ante Atlético de Madrid, los 'culés' tienen el camino libre para ocupar el primer lugar a poco del duelo clave de Champions League ante el vigente campeón del certamen, PSG.

Una de las buenas nuevas para Hansi Flick es la vuelta de Lamine Yamal, quien luego de estar semanas en reposo, logró la recuperación óptima y el mismo estratega alemán confirmó que tendrá minutos ante Real Sociedad. El juvenil espera reecontrarse con su mejor versión y ser fundamental ante las considerables bajas del equipo.

Como se conoce, Fermín López, Raphinha, Joan Garcia y Gavi son bajas en Barcelona para este compromiso. Probablemente, también sean los grandes ausentes para el choque ante PSG por Champions League. Es por ello, que Hansi Flick modificará algunas piezas con el fin de sostener su sistema de juego y conseguir los tres puntos.

¿Cuándo juega Barcelona vs Real Sociedad?

El partido entre Barcelona vs Real Sociedad se juega este domingo 28 de septiembre en el Estadio Olímpico de Montjuic. El conjunto blaugrana buscará los tres puntos a como de lugar para asumir el primer lugar de LaLiga, aprovechando la dura caída de Real Madrid.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Sociedad?

Este compromiso de LaLiga entre Barcelona vs Real Sociedad inicia a partir de las 11:30 hora peruana (16:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 11:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 12:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 13:30 horas

España: 18:30 horas

¿En qué canal ver Barcelona vs Real Sociedad?

El duelo de Barcelona vs Real Sociedad se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante las plataformas oficiales de Disney Plus y DGO.

Lamine Yamal sumará minutos en el Barcelona vs Real Sociedad.

Barcelona vs Real Sociedad: pronóstico, cuotas, apuestas y cuánto paga

Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Real Sociedad en esta jornada de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS BARCELONA EMPATE REAL SOCIEDAD Betsson 1.32 5.40 9.30 Betano 1.34 6.10 9.00 Bet365 1.33 5.25 8.50 Doradobet 1.33 6.00 8.00 Coolbet 1.34 5.80 9.00

Posible alineación de Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona: Szczesny, Martín, Pau Cubarsí, Araujo, Koundé, Pedri, Dani Olmo, De Jong, Eashford, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro, Gómez, Zubeldía, Caleta-Car, Aramburu, Méndez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal.

Últimos 5 partidos entre Barcelona vs Real Sociedad