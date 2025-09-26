- Hoy:
Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y canales para ver
Se enfrentan Real Madrid vs Atlético Madrid este sábado 27 de setiembre, por la fecha 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026, desde el estadio Riyadh Air Metropolitano.
Real Madrid se enfrenta a Atlético Madrid este sábado 27 de setiembre, a partir de las 9:15 horas en Perú y 16:15 de España, en partido correspondiente a la fecha 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El cotejo se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano y será transmitido por la señal de DirecTV Sports.
Real Madrid vs Atlético Madrid: previa del partido
El cuadro blanco es el único líder del fútbol español habiendo sumado puntaje perfecto, por lo que llega entonado al derbi madrileño. Además, Kylian Mbappé es el actual 'pichichi', con siete goles.
Por su parte, los 'colchoneros' han comenzado la campaña de forma irregular y solo ha ganado dos partidos. En su último encuentro vencieron por 3-2 al Rayo Vallecano.
Cabe señalar que Real Madrid lleva cuatro partidos (tres derrotas y un empate) sin poder ganar en el campo del Atlético y su última victoria en campo 'rojiblanco' fue en 2022.
Real Madrid se mide ante Atlético Madrid por LaLiga.
Real Madrid vs Atlético Madrid: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 9:15 horas
- Bolivia y Venezuela: 10:15 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:15 horas
- México: 8:15 horas
- Estados Unidos: 10:15 horas (Miami y Nueva York) | 7:15 horas (Los Ángeles)
- España: 16:00 horas
Real Madrid vs Atlético Madrid: dónde ver
- Perú: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports y DGO
- México: Sky Sports y Sky+
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes y fuboTV
Real Madrid vs Atlético Madrid: pronósticos
|Casas
|Atlético
|Empate
|Real
|Te Apuesto
|3.06
|3.35
|2.35
|Apuesta Total
|3.00
|3.60
|2.28
|Betano
|3.05
|3.50
|2.30
|Inkabet
|2.98
|3.55
|2.32
|Stake
|3.05
|3.55
|2.25
Real Madrid vs Atlético Madrid: alineaciones probables
Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Guler, Franco Mastantuono, Vinicius Júnior, Kylian Mbappé. DT. Xabi Alonso.
Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Javi Galán, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Nicolás González, Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT. Diego Simeone.
Real Madrid vs Atlético Madrid: últimos enfrentamientos
- Atlético Madrid 1-0 Real Madrid (Pen. 2-4) | Champions League 2024-2025
- Atlético Madrid 1-1 Real Madrid | LaLiga 2024-2025
- Atlético Madrid 4-2 Real Madrid | Copa del Rey 2023-2024
- Atlético Madrid 3-1 Real Madrid | LaLiga 2023-2024
- Atlético Madrid 1-2 Real Madrid | LaLiga 2022-2023
Real Madrid vs Atlético Madrid: estadio
El partido entre Real Madrid y Atlético Madrid se juega en el estadio Riyadh Air Metropolitano, recinto ubicado en Madrid que tiene capacidad para 70,460 espectadores.
