Julián Álvarez lanza fuerte advertencia al Real Madrid en la previa del derbi: "Vamos a dar..."

Julián Álvarez es la carta goleadora del Atlético de Madrid y es que luego de haber sido el primer cambio de Simeone, finalmente se le dio la oportunidad de jugar todo el partido y respondió con tres goles que además sirvieron para darle la victoria a su equipo por LaLiga. Ahora, en unos días se estará viviendo el derbi madrileño.

Luego de cuestionarse su rendimiento debido a las decisiones de Diego Simeone, la "Araña" evitó seguir con esta polémica y hablar con goles, como él bien sabe desde River y luego en el Manchester City. Las dudas, al menos por parte del DT, quedaron disueltas luego de la actitud que demostró tener el delantero argentino y al término del encuentro contra el Rayo Vallecano, el '9' de los actuales campeones del mundo envió una advertencia al equipo de Xabi Alonso.

El mensaje de Julián Álvarez para el Real Madrid

Aunque han empezado con el pie izquierda en cuanto a resultados, el Atlético de Madrid empieza a mejorar y esto lo demostró en su último partido frente al Rayo Vallecano. "Necesitábamos sumar de tres y agarrar confianza. Hay que seguir trabajando para mantener la racha", señaló el argentino. Sin embargo, su mentalidad ya está enfocada en la siguiente jornada, donde se enfrentará al Real Madrid.

El argentino tiene un mensaje para sus rivales y es que tras su triplete viene bastante fino. "Va a ser un lindo espectáculo. Jugamos en casa y daremos todo para ganar", sostuvo. En LaLiga, el Real Madrid viene como líder absoluto con 18 puntos, mientras que el Atlético de Madrid suma apenas 9.

Julián Álvarez viene de anotar hat-trick en LaLiga.

¿Cuándo y a qué hora juegan el Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

El partido entre el Atlético de Madrid vs Real Madrid se jugará el sábado 27 de septiembre desde las 9:15 a.m. (hora peruana). El equipo de Diego Simeone jugará como local y está en busca de conquistar los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones de LaLiga.