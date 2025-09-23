- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Levante
- Racing vs Vélez
- Fluminense vs Lanús
- Al Nassr vs Jeddah
- Alianza Lima
- Universitario
- Retiro AFP
¡En solo 2 minutos! Doblete de Kylian Mbappé para goleada de Real Madrid sobre Levante por LaLiga
Doblete de Kylian Mbappé para victoria de Real Madrid sobre Levante. El delantero francés silenció el campo adversario con dos goles en dos minutos.
Real Madrid logró sacar un buen resultado en su visita a Levante para seguir como líder absoluto de LaLiga EA Sports de España. Uno de los jugadores que aguardaba dar el grito de gol era Kylian Mbappé, quien con un doblete en dos minutos logró sacar ventaja para el equipo que lidera Xabi Alonso.
PUEDES VER: Racing vs Vélez EN VIVO por ESPN, cuartos de Copa Libertadores: pronóstico, a qué hora juegan y canal
Sobre los 63 minutos, un penal a favor de Real Madrid fue clave para que el equipo no corra riesgos de su victoria en esta jornada de LaLiga. Kylian Mbappé tomó responsabilidad del remate y con un remate a lo 'Panenka' anotó el 3-1 parcial de los blancos. Una celebración única del francés que dijo presente en este partido.
No conforme con ello, dos minutos más tarde logró ganar por velocidad a los centrales de Levante y quedar mano a mano con el golero Ryan. Aprovechando su virtud en ataque, dejó en el suelo al guardameta para tener el espacio libre en su disparo. Fue así, que consiguió el 4-1 definitivo para conseguir tres puntos claves en este arranque de temporada por LaLiga.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50