¡En solo 2 minutos! Doblete de Kylian Mbappé para goleada de Real Madrid sobre Levante por LaLiga

Real Madrid logró sacar un buen resultado en su visita a Levante para seguir como líder absoluto de LaLiga EA Sports de España. Uno de los jugadores que aguardaba dar el grito de gol era Kylian Mbappé, quien con un doblete en dos minutos logró sacar ventaja para el equipo que lidera Xabi Alonso.

Sobre los 63 minutos, un penal a favor de Real Madrid fue clave para que el equipo no corra riesgos de su victoria en esta jornada de LaLiga. Kylian Mbappé tomó responsabilidad del remate y con un remate a lo 'Panenka' anotó el 3-1 parcial de los blancos. Una celebración única del francés que dijo presente en este partido.

No conforme con ello, dos minutos más tarde logró ganar por velocidad a los centrales de Levante y quedar mano a mano con el golero Ryan. Aprovechando su virtud en ataque, dejó en el suelo al guardameta para tener el espacio libre en su disparo. Fue así, que consiguió el 4-1 definitivo para conseguir tres puntos claves en este arranque de temporada por LaLiga.