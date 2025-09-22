Real Madrid vs. Levante EN VIVO por LaLiga: A qué hora juegan, apuestas y dónde ver

Real Madrid visitará a Levante en el Estadio Ciutat de Valencia por la sexta fecha de LaLiga. Este emocionante partido se realizará este martes 23 de septiembre, a las 2:30 p.m. (horario peruano) y será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney Plus.

Invicto y líder, Real Madrid se ilusiona con hacer una temporada de ensueño. Con Xabi Alonso en el banquillo, el cuadro blanco están encontrando el funcionamiento colectivo, convirtiendo su defensa y el ataque como uno de sus principales pilares.

Kylian Mbappé es la gran figura del equipo. El delantero francés está atravesando un gran momento deportivo, en su segunda temporada en el cuadro blanco.

Kylian Mbappé es la gran figura del Real Madrid

"Estamos mejor y estamos en el camino. Estamos construyendo una base sólida. Estamos en base de construcción y el otro día jugamos muy serios y solventes", expresó el entrenador del Real Madrid.

Además, Xabi Alonso elogió el nivel de Álvaro Carreras. El DT del cuadro blanco indicó que el lateral izquierdo se adaptó a las exigencias del club, actualmente, es pieza clave en su sistema defensivo.

Xabi Alonso elogió a sus jugadores

"Era optimista porque le seguíamos desde hace tiempo, pero su personalidad y lo competitivo que es me ha sorprendido muy gratamente. Hace pocos errores, está concentrado, es técnico y muy completo. Es sorprendente el impacto instantáneo que ha tenido. También tenemos a Fran, a Ferland y a David, pero su rendimiento está siendo excelente hasta ahora", indicó.

Por su parte, Levante llega a la contienda tras ganar 4-0 a Girona en calidad de visita. El DT Julián Calero se mostró feliz por el trabajo que están realizando sus dirigidos, pero señaló que van a seguir trabajando para alcanzar el objetivo.

"No nos ha dado tiempo a disfrutar nada después de ganar el sábado. Con dos días de diferencia no hay mucho tiempo. Nosotros tenemos que valorar lo que tenemos nosotros", indicó el DT de Levante.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Levante?

México: 1:30 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 2:30 p.m.

Venezuela y Chile: 3:30 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Levante?

En España, el Real Madrid vs. Levante se realizará por Sky Sports e Izzi GO. En América Latina este emocionante partido estará disponible por ESPN y Disney Plus.

Real Madrid vs. Levante: Últimos 5 partidos

Real Madrid 6-0 Levante

Levante 3-3 Real Madrid

Real Madrid 1-2 Levante

Levante 0-2 Real Madrid

Levante 1-0 Real Madrid

Próximos partidos de Real Madrid

Atlético Madrid vs. Real Madrid - LaLiga

Kairat vs Real Madrid - Champions League

Real Madrid vs Villarreal - LaLiga

Getafe vs Real Madrid - LaLiga

Real Madrid vs Juventus - Champions League

Real Madrid vs. Levante: apuestas

Levante Empate Real Madrid Betsson 8.30 5.90 1.32 Betano 8.00 5.80 1.38 Bet365 7.50 5.75 1.33 1xBet 8.35 5.78 1.38 CoolBet 7.50 6.15 1.36 DoradoBet 8.50 5.66 1.33

Real Madrid vs. Levante: Alineación

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.

Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Oriol Rey, Vencedor, Pablo Martínez; Iván Romero y Etta Eyong.