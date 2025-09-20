- Hoy:
Barcelona vs Getafe EN VIVO por ESPN: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver partido de LaLiga
Desde el Estadio Johay Cruff, Barcelona recibe a Getafe por la quinta jornada de LaLiga con la transmisión de ESPN y Disney Plus.
Partidazo entre Barcelona vs Getafe en el Estadio Johan Cruyff este domingo 21 de septiembre por la quinta jornada de LaLiga EA Sports. Ambos elencos tienen una cita en Cataluña desde las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT) con la transmisión en exclusiva de ESPN, así como vía streaming por Disney Plus y DGO.
PUEDES VER: ¡Con suspenso! Barcelona venció 2-1 a Newcastle en su debut por la UEFA Champions League
El equipo de Hansi Flick viene de una importante victoria por Champions League ante Newcastle de Inglaterra. Un doblete de Marcus Rashford para que el conjunto 'culé' inicie con pie derecho el certamen UEFA, y así afronte motivado este duelo ante Getafe que le permitirá estar cada vez más cerca del líder, Real Madrid.
Una de las bajas que tendrá Barcelona es Lamine Yamal, quien encadenará su tercer partido consecutivo sin afrontar un duelo con los 'blaugranas'. El joven futbolista sigue recuperándose de su lesión, sabiendo que más adelante habrá duelos claves de temporada. De momento, el estratega alemán ha encontrado un 11 competitivo para seguir cumpliendo los objetivos.
Por el lado de Getafe, tuvo un gran arranque al encadenar dos victorias consecutivas. Luego, cayó sorpresivamente en campo de Valencia, pero logró levantar cabeza en casa ante Real Oviedo y ahora espera dar el golpe en territorio 'culé'. El último duelo entre Getafe y Barcelona fue un empate de 1-1.
Barcelona recibe a Getafe por la quinta jornada de LaLiga.
¿Cuándo juega Barcelona vs Getafe?
El partido entre Barcelona vs Getafe se juega este domingo 21 de septiembre en el Estadio Johan Cruyff. El cuadro blaugrana se mantiene invicto en la temporada, por lo que buscará respetar su localía y así no perderle los pasos al líder Real Madrid.
¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe?
Este compromiso de LaLiga entre Barcelona y Getafe inicia a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 13:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas
- Chile, Bolivia, Venezuela: 15:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 16:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Getafe?
El partido en el Estadio Johay Cruyff entre Barcelona vs Getafe se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo GRATIS por internet mediante Disney Plus y DGO.
Canales de transmisión de Barcelona vs Getafe
- Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Brasil: Disney Plus Premium
- México: Sky+, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV
- Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN Deportes
Barcelona vs Getafe: pronóstico y cuotas
Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Getafe por una nueva jornada de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|BARCELONA
|EMPATE
|GETAFE
|Betsson
|1.19
|6.90
|14.50
|Betano
|1.23
|6.60
|16.00
|Bet365
|1.22
|6.50
|12.00
|1XBet
|1.25
|6.82
|14.10
|Doradobet
|1.22
|6.66
|13.00
Posible alineación de Barcelona vs Getafe
Barcelona: Joan García, Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martín, Pedri, Dani Olmo, Marc Casadó, Marcus Rashford, Ferran Torres y Raphinha.
Getafe: David Soria, Kiko Femenía, Dakonam Djené, Abdel Abqar, Domingos Duarte, Diego Rico, Mario Martín, Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso y Borja Mayoral.
