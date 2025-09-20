- Hoy:
¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe, qué canal transmite y dónde ver LaLiga?
Getafe visitará a Barcelona este domingo 21 de septiembre, en el Estadio Johan Cruyff, en un duelo correspondiente a la quinta jornada de LaLiga.
Barcelona vuelve a la acción en LaLiga este domingo 21 de septiembre, cuando reciba a Getafe en el Estadio Johan Cruyff por la quinta jornada del campeonato español. El encuentro está programado para las 2.00 p. m. con el horario peruano y la transmisión en vivo a través de Disney Plus en Sudamérica.
¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe?
El enfrentamiento ente Barcelona vs Getafe iniciará 2.00 p. m. según el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mira la programación de acuerdo a tu ubicación.
- Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.
- México: 1.00 p. m.
- Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 3.00 p. m.
- Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 12.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Barcelona vs Getafe?
Te compartimos los canales donde puedes ver Barcelona vs Getafe, según tu operador de TV, y ubicación:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Canadá: TSN+, Amazon Prime Video
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Cuba: Tele Rebelde
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Francia: beIN SPORTS CONNECT, Freemy, CANAL, beIN Sports 1
- Alemania: DAZN Deutschland, Amazon Prime Video
- Italia: DAZN Italia
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- Panamá: Sky Sports Norte
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Portugal: DAZN Portugal, DAZN Eleven 1 Portugal
- Puerto Rico: NAICOM, ESPN Deportes
- España: DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar HD
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- EE. UU.: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, Inter, ESPN Colombia
¿Qué canal transmite el partido de Barcelona vs Getafe EN VIVO?
La transmisión oficial del partido de Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO estará a cargo de ESPN y Disney Plus en el continente sudamericano y, vía DAZN Spain y Movistar+ en España.
Barcelona vs Getafe por LaLiga
El cuadro azulgrana llega en condición de escolta con diez puntos, a cinco del líder Real Madrid, mientras que el conjunto azulón acumula nueve unidades y se mantiene en la pelea en los primeros lugares. El cruce promete ser determinante, ya que una victoria visitante le permitiría al Getafe superar al Barça en la tabla.
En su más reciente presentación, Barcelona sumó un valioso triunfo en Inglaterra al imponerse 2-1 a Newcastle por la Champions League, un resultado que refuerza su confianza en la competición local. Del otro lado, Getafe venció 2-0 a Real Oviedo en casa, con tantos de Mario Martín y Borja Mayoral, y buscará mantener su buena racha.
