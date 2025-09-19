Real Madrid vs Espanyol EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga: horario, alineaciones y dónde ver partido

A defender la punta. Real Madrid recibirá Espanyol por la fecha 5 de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Santiago Bernabéu (a las 9:15 a.m. hora peruana). La transmisión del partido para Perú y resto de países de Sudamérica lo podrás seguir mediante el canal DIRECTV Sports y por el stream de DGO. Además, en España lo pasará Movistar Plus.

El equipo de Xabi Alonso es líder del campeonato con puntaje perfecto y en la previa del partido, el DT del cuadro blanco resaltó el buen momento de su rival de turno; sin embargo, aseguró que en casa no pueden dejar puntos en el camino y está tranquilo por el nivel que viene mostrando sus jugadores.

"El Espanyol viene en buen momento y nosotros también estamos con buena energía y ganas de prolongar este momento en el que estamos. Es un rival con buen ritmo e intensidad, pero jugamos en casa y queremos completar un buen partido, con buen fútbol y ganar", señaló Xabi Alonso.

Por la apretada agenda, DT de Real Madrid podría realizar cambios en su equipo titular. Kylian Mbappé estaría en el banco de suplentes, esperando su oportunidad para ingresar a la cancha y dejar su huella en el marcador.

"Habrá muchos partidos y si no es titular en alguno de ellos se ha de tomar con tranquilidad. No creo que un jugador lo juegue todo. Es muy importante, pero hay que estar atento a las cargas y habrá alguno que no jugará. Llevamos 5 partidos y a lo mejor hay que esperar tiempo para ver por dónde se va", explicó.

Por su parte, Edu Expósito, figura del Espanyol, elogió el trabajo que está realizando Xabi Alonso en el Real Madrid, pero indicó que quieren dar el golpe y sumar en el Bernabéu.

"El madridismo está ilusionado. Es un entrenador que ya está demostrando lo que es y puede ser un grandísimo técnico. Estamos muy contentos de este arranque que estamos teniendo", contó el jugador.

Real Madrid vs Espanyol: Alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Carreras; Ceballos, Tchouameni; Díaz, Güler, Vinícius Jr; Mbappé.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Urko, Lozano, Puado; Fernández, Jofre.

Real Madrid vs Espanyol: dónde ver en perú

TV: DIRECTV (Perú y toda Sudamérica) y Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD (España)

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Zapping y Disney Plus en Brasil.

Real Madrid vs Espanyol: pronóstico y apuestas

APUESTAS REAL MADRID X ESPANYOL BETSSON 1.19 6.90 16.50 BETANO 1.22 7.10 16.00 1XBET 1.21 7.95 15.50 DORADOBET 1.18 7.50 15.00

¿A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol?

Estos son los principales horarios del partido entre Madrid y Espanyol según tu ubicación:

México: 08:15 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 09:15 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 10:15 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 10:15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 11:15 horas

Inglaterra, Portugal: 15:15 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 16:15 horas

Real Madrid vs Espanyol: historial y últimos resultados

Ambos equipos registran un total de 209 partidos entre el torneo LaLiga y Copa del Rey. Madrid ganó 117 y Espanyol 37. En tanto, se produjo 38 empates. Estos son lo súltimos resultados que se dio: