0

Real Madrid vs Espanyol EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga: horario, alineaciones y dónde ver partido

Real Madrid recibe a Espanyol en la jornada 5 de LaLiga este sábado 20 a partir de las 9:15 a. m. hora peruana a disputarse en el Santiago Bernabéu.

Sandra Morales
Real Madrid vs Espanyol se enfrentan este sábado en el Bernabéu
Real Madrid vs Espanyol se enfrentan este sábado en el Bernabéu | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

A defender la punta. Real Madrid recibirá Espanyol por la fecha 5 de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Santiago Bernabéu (a las 9:15 a.m. hora peruana). La transmisión del partido para Perú y resto de países de Sudamérica lo podrás seguir mediante el canal DIRECTV Sports y por el stream de DGO. Además, en España lo pasará Movistar Plus.

Manchester United vs Chelsea

PUEDES VER: Manchester United vs Chelsea EN VIVO: fecha, hora y dónde ver partido por la Premier League

El equipo de Xabi Alonso es líder del campeonato con puntaje perfecto y en la previa del partido, el DT del cuadro blanco resaltó el buen momento de su rival de turno; sin embargo, aseguró que en casa no pueden dejar puntos en el camino y está tranquilo por el nivel que viene mostrando sus jugadores.

"El Espanyol viene en buen momento y nosotros también estamos con buena energía y ganas de prolongar este momento en el que estamos. Es un rival con buen ritmo e intensidad, pero jugamos en casa y queremos completar un buen partido, con buen fútbol y ganar", señaló Xabi Alonso.

Por la apretada agenda, DT de Real Madrid podría realizar cambios en su equipo titular. Kylian Mbappé estaría en el banco de suplentes, esperando su oportunidad para ingresar a la cancha y dejar su huella en el marcador.

"Habrá muchos partidos y si no es titular en alguno de ellos se ha de tomar con tranquilidad. No creo que un jugador lo juegue todo. Es muy importante, pero hay que estar atento a las cargas y habrá alguno que no jugará. Llevamos 5 partidos y a lo mejor hay que esperar tiempo para ver por dónde se va", explicó.

Por su parte, Edu Expósito, figura del Espanyol, elogió el trabajo que está realizando Xabi Alonso en el Real Madrid, pero indicó que quieren dar el golpe y sumar en el Bernabéu.
"El madridismo está ilusionado. Es un entrenador que ya está demostrando lo que es y puede ser un grandísimo técnico. Estamos muy contentos de este arranque que estamos teniendo", contó el jugador.

Real Madrid vs Espanyol: Alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Carreras; Ceballos, Tchouameni; Díaz, Güler, Vinícius Jr; Mbappé.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Urko, Lozano, Puado; Fernández, Jofre.

Real Madrid vs Espanyol: dónde ver en perú

  • TV: DIRECTV (Perú y toda Sudamérica) y Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD (España)
  • Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Zapping y Disney Plus en Brasil.

Real Madrid vs Espanyol: pronóstico y apuestas

APUESTASREAL MADRIDXESPANYOL
BETSSON1.196.9016.50
BETANO1.227.1016.00
1XBET1.217.95 15.50
DORADOBET1.187.5015.00

¿A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol?

Estos son los principales horarios del partido entre Madrid y Espanyol según tu ubicación:

  • México: 08:15 horas
  • Colombia, Ecuador, Perú: 09:15 horas
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 10:15 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 10:15 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 11:15 horas
  • Inglaterra, Portugal: 15:15 horas
  • Alemania, España, Francia, Italia: 16:15 horas

Real Madrid vs Espanyol: historial y últimos resultados

Ambos equipos registran un total de 209 partidos entre el torneo LaLiga y Copa del Rey. Madrid ganó 117 y Espanyol 37. En tanto, se produjo 38 empates. Estos son lo súltimos resultados que se dio:

  • Espanyol 1-0 Real Madrid
  • Real Madrid 4-1 Espanyol
  • Real Madrid 3-1 Espanyol
  • Espanyol 1-3 Real Madrid
  • Real Madrid 4-0 Espanyol

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Prensa boliviana arremete contra Cauteruccio, ex Cristal, por errar penal en Sudamericana: "Fue.."

  2. Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: programación, horario y dónde ver fútbol este viernes 19 de septiembre

  3. Piero Quispe dejó firme calificativo a la liga de Australia tras firmar por Sydney FC: "Es..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano