¿A qué hora juega Real Madrid vs. Espanyol y dónde ver partido por LaLiga 2025-26?

Un auténtico partidazo se disputará en la capital española. Real Madrid vs. Espanyol se ven las caras este sábado 20 de setiembre por la fecha 5 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el imponente Estadio Santiago Bernabéu en un duelo donde está en juego el primer lugar del campeonato. Revisa los horarios y canales de transmisión oficiales del cotejo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Espanyol?

'Merengues' y 'Pericos' miden fuerzas en un duelo de pronóstico reservado por la Primera División española, que está pactado para dar inicio a partir de las 16:15 horas local (09:15 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

México: 08:15 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 09:15 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 10:15 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 10:15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 11:15 horas

Inglaterra, Portugal: 15:15 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 16:15 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso entre Real Madrid vs. Espanyol por la presente edición de LaLiga española, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de DSports y DGO en Sudamérica. Asimismo, Sky Sports pasará la contienda en México, ESPN Deportes en Estados Unidos y M+ LaLiga en España.

¿Cómo llega Real Madrid?

Real Madrid (1° con 12 puntos) aún no convence por su nivel de juego con Xabi Alonso como DT, pero hasta el momento aún no ha perdido un partido oficial en la presente temporada. Es más, solo conoce de victorias en el campeonato doméstico y es el equipo con menos goles recibidos tras cuatro jornadas disputadas.

En la fecha anterior, los 'Merengues' lograron vencen en un sufrido partido a Real Sociedad en Anoeta y alargaron su buena racha al superar en su debut de Champions League por 2-1 a Olympique de Marsella. Por la seguidilla de encuentros que ha disputado, podrían haber algunos cambios en el once titular, como la presencia desde el arranque de Vinícius Júnior y Jude Bellingham, quienes fueron suplentes a mitad de semana.

¿Cómo llega Espanyol?

Espanyol (3° con 10 puntos) ha tenido un sorpresivo arranque de temporada que viene impactando a sus hinchas y a toda la competición. Los 'Pericos' son uno de los cuatro conjuntos invictos en la presente edición de LaLiga con tres victorias y un empate, por lo que llega a Chamartín con la intención de dar el batacazo, pero tendrán la baja confirmada de su '10', Pere Milla, quien fue expulsado en la reciente victoria por 3-2 a Mallorca.