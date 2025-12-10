¿Vuelve a la U? Señalan que Alfonso Barco rescindió contrato con Emelec y regresó al Perú

Es uno de los peruanos que desde hace unos años se fue al extranjero y ha podido mantenerse. Alfonso Barco es un claro ejemplo de superación, pues desde que se fue de Universitario las cosas mejoraron para él. 'Fonchi' llegó a Uruguay y terminó siendo campeón, después llegó a Ecuador para jugar con la camiseta de Emelec.

Lamentablemente, su tiempo con el conjunto 'eléctrico' terminó, según informan distintos medios ecuatorianos. "Alfonso Barco habría llegado a un acuerdo con Emelec para rescindir su contrato. El 'Bombillo' está pasando por serios problemas económicos. Gran parte del plantel no cobra desde hace varios meses, por lo que Barco habría tomado la decisión de dejar el club", comentó el periodista Cristhian Hinostroza.

Alfonso Barco ya no sería más jugador de Emelec / Fuente: Cristhian Hinostroza

Alfonso Barco terminó viviendo lo mismo que Christian Cueva, ya que se encontraron y jugaron juntos con la camiseta de Emelec. El equipo ecuatoriano tiene serios problemas y no está logrando solventar los sueldos. 'Aladino' fue el primero en despedirse y ya firmó contrato con Juan Pablo II para jugar en la Liga 1 2026. Ahora es 'Fonchi' el que tendrá que definir su futuro.

¿Alfonso Barco podría volver a Universitario?

No sería descabellado que el volante pueda firmar con el cuadro crema para tener su revancha, tiene que aprovechar que está en Perú para resolver su futuro. Algo que lo acerca a Universitario es Álvaro Barco, su padre. Sí, el mismo director deportivo del club crema. Esa conexión sería clave para que 'Fonchi' termine de sellar su regreso.

Los números de Alfonso Barco en 2025

El volante jugó la primera mitad del año con Defensor Sporting en Uruguay, mientras que cerró el año con Emelec en Ecuador. En total disputó un total de 37 partidos y anotó 1 gol. Su continuidad será clave para que pueda conseguir club, ya que no es un volante netamente ofensivo. Eso si, aunque lo relacionan con la U, su deseo es seguir en el extranjero.