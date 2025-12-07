- Hoy:
¡No es Racing! César Inga fue ofrecido a club grande del fútbol argentino: "Promesa"
César Inga es uno de los mejores jugadores del fútbol peruano por sus destacadas actuaciones en Universitario, es por eso que desde Argentina informan que fue ofrecido a un club grande que no es Racing de Avellaneda.
César Inga es uno de los jugadores más sobresalientes de la Liga 1 tras sus destacadas actuaciones vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes. Es por ello que, tras finalizar el campeonato, el polifuncional jugador ha sido ofrecido a diversos equipos, y uno de ellos es Vélez Sarsfield, según informan desde territorio argentino.
César Inga fue ofrecido a club grande de Argentina que no es Racing de Avellaneda
Según informó el programa 'Vélez a fondo', Inga ha sido ofrecido a Vélez Sarsfield para que pueda ser fichado y juegue en la Liga Profesional Argentina la próxima temporada.
"Me hablaron hace unos días, 10 o 15 días, César Inga, de 23 años, lateral izquierdo, tuvo una muy buena participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, compartiendo grupo con River Plate, y lo tengo visto por eso. Este año debutó con la selección peruana", dijo el conductor del programa dedicado al equipo argentino.
César Inga fue ofrecido a Vélez Sarsfield de la Liga Profesional Argentina.
Para la prensa argentina dedicada a Vélez, César Inga es un destacado jugador con gran proyección, gracias a sus sobresalientes actuaciones en Universitario de Deportes en la Copa Libertadores y en la selección peruana, participando en partidos oficiales de Eliminatorias y amistosos.
"Me dijeron que es un futbolista al que habrían acercado. En el mercado de pases anterior, pudo haber ido a Olimpia. No viene gratis, lo compraron hace un año de un club más pequeño de Perú, porque era una promesa, y ya ha disputado varios partidos en Universitario", agregó.
De esta forma, César Inga puede llegar a Vélez Sarsfield solo si el cuadro argentino analiza la propuesta de ofrecimiento de buena manera y ejecuta una oferta formal hacia el dueño de su pase, Universitario.
Es importante señalar que hasta el momento no existe una oferta oficial de un club hacia el equipo merengue para adquirir los servicios de César Inga para la próxima temporada 2026, por lo que el futuro del lateral peruano aún está en el aire.
