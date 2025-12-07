Delantero que fue pretendido por Universitario sorprende al despedirse de su club: "Gracias"

El final del Torneo Clausura 2025 marcó el inicio del mercado de fichajes, etapa en la que los clubes buscan reforzarse con jugadores de primer nivel para competir por el título de la Liga 1 2026. En ese contexto, un delantero nacional que ha sido convocado a la selección peruana y que estuvo en la órbita de Universitario de Deportes sorprendió al anunciar su salida de su club.

Delantero que fue pretendido por Universitario se despide de su club

En pleno mercado de pases, los clubes de la Liga 1 han empezado a planificar sus planteles con salidas, renovaciones y fichajes. Uno de ellos es Sport Boys, que busca mejorar su rendimiento en la siguiente temporada. En esta oportunidad, la 'Misilera' acaba de desprenderse de uno de sus jugadores con mayor proyección. Se trata de Fabrizio Roca, delantero que sonó en su momento para Universitario.

El atacante nacional anunció la noticia de su salida en sus redes sociales con un emotivo mensaje, agradeciendo al club por las cuatro temporadas que jugó con el primer equipo. Del mismo modo, señaló que espera volver a retornar a la institución en un futuro.

Fabrizio Roca anunció su salida de Sport Boys para el 2026.

"Gracias por estos 4 años hermosos Sport Boys, espero que solo sea un hasta pronto siempre en lo más alto rosada querida", fue el mensaje de despedida del jugador en su cuenta personal de 'X', acompañado de una fotografía con la camiseta del club.

De esta manera, Roca cierra su etapa como la 'Misilera' tras haber disputado 65 partidos, donde marcó 14 goles y brindó 3 asistencias.

Fabrizio Roca fue pretendido por Universitario

Cabe recordar que Fabrizio Roca fue uno de los jugadores más destacados del fútbol peruano en los últimos años, mostrando un talento y unas cualidades que incluso lo llevaron a ser convocado a la selección peruana. Su rendimiento llamó la atención de muchos clubes desde sus al punto que fie pretendido por Universitario en 2022, aunque nunca se concretó.

"Me llevaron a Universitario y me dijeron que me iba a quedar en el equipo de reserva. Como yo ya tenía 20 años, se me hacía muy lejos ir hasta VIDÚ y lo único que proponía era que me apoyaran con los pasajes. Me dijeron que sí lo iban a cubrir, pero nunca llegaron a nada conmigo, demoraron y ahí fue donde me llamó el profesor Germán Pinillos y me llevó a Sport Boys", reveló el jugador hace unos años.

