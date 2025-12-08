0
LO ÚLTIMO
¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito

Goicochea, ex Alianza Lima, sorprende al revelar si jugaría por Universitario: "Muero por..."

Juan Pablo Goicochea, exjugador que vistió los colores de Alianza Lima, reveló si volvería al fútbol peruano para jugar por Universitario de Deportes.

Jasmin Huaman
Exjugador de Alianza Lima confiesa si jugaría para Universitario.
Exjugador de Alianza Lima confiesa si jugaría para Universitario. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El presente de Juan Pablo Goicochea es en Platense de Argentina, pero no deja atrás su pasado. El jugador peruano sorprendió realizando una inesperada confesión recordando cuando era hincha de Universitario; sin embargo, luego cambio de parecer para convertirse en un blanquiazul más.

Jairo Vélez tiene acuerdo con Alianza Lima y descartó a Universitario

PUEDES VER: Confirmado: Jairo Vélez tiene acuerdo con Alianza Lima y descartó a Universitario

En el fútbol peruano han habido varios casos de jugadores que antes de empezar a jugar en el deporte rey fueron hinchas de un club, pero por circunstancias de la vida terminaron siendo hinchas de otro club. Uno de ellos es Juan Pablo Goicochea, quien no ocultó haberse sentido identificado con la 'U', pero luego cambió de parecer.

Goicochea, exjugador de Alianza, confiesa si jugaría en Universitario

En conversación con el programa 'Creemos saber de fútbol', Juan Pablo Goicochea habló largo y tendido sobre su pasado, presente y futuro a nivel profesional. El exjugador de Alianza Lima reveló haber sido hincha de Universitario antes de convertirse en jugador del equipo Íntimo. Además, no descartó jugar algún día para el rival de toda la vida.

"Yo creo que eso sería un tema ya profesional, me pasó eso y nadie lo sabe, solo la gente que me conoce, mi familia. Nunca había dicho esta anécdota, pero igual desde hace varios años que ya empecé a ser hincha de Alianza y muero por Alianza", explicó.

(Video: Creemos saber de fútbol)

¿Cuánto cuesta el pase de Juan Pablo Goicochea?

El valor de mercado del delantero centro, Juan Pablo Goicochea, es de 100 mil euros según indica el portal Transfermarket. Actualmente juega para Platense, equipo que pertenece a la Liga Profesional de Argentina.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Exfutbolista de Universitario revela su alegría tras fichar por Alianza Lima: "Muy contento"

  2. Delantero que fue pretendido por Universitario sorprende al despedirse de su club: "Gracias"

  3. Universitario goleó 4-0 a Alianza Lima en Matute y desató la algarabía a la hinchada crema

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano