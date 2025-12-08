- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Gimnasia vs Estudiantes
- Tabla Liga de Vóley
Goicochea, ex Alianza Lima, sorprende al revelar si jugaría por Universitario: "Muero por..."
Juan Pablo Goicochea, exjugador que vistió los colores de Alianza Lima, reveló si volvería al fútbol peruano para jugar por Universitario de Deportes.
El presente de Juan Pablo Goicochea es en Platense de Argentina, pero no deja atrás su pasado. El jugador peruano sorprendió realizando una inesperada confesión recordando cuando era hincha de Universitario; sin embargo, luego cambio de parecer para convertirse en un blanquiazul más.
En el fútbol peruano han habido varios casos de jugadores que antes de empezar a jugar en el deporte rey fueron hinchas de un club, pero por circunstancias de la vida terminaron siendo hinchas de otro club. Uno de ellos es Juan Pablo Goicochea, quien no ocultó haberse sentido identificado con la 'U', pero luego cambió de parecer.
Goicochea, exjugador de Alianza, confiesa si jugaría en Universitario
En conversación con el programa 'Creemos saber de fútbol', Juan Pablo Goicochea habló largo y tendido sobre su pasado, presente y futuro a nivel profesional. El exjugador de Alianza Lima reveló haber sido hincha de Universitario antes de convertirse en jugador del equipo Íntimo. Además, no descartó jugar algún día para el rival de toda la vida.
"Yo creo que eso sería un tema ya profesional, me pasó eso y nadie lo sabe, solo la gente que me conoce, mi familia. Nunca había dicho esta anécdota, pero igual desde hace varios años que ya empecé a ser hincha de Alianza y muero por Alianza", explicó.
(Video: Creemos saber de fútbol)
¿Cuánto cuesta el pase de Juan Pablo Goicochea?
El valor de mercado del delantero centro, Juan Pablo Goicochea, es de 100 mil euros según indica el portal Transfermarket. Actualmente juega para Platense, equipo que pertenece a la Liga Profesional de Argentina.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90