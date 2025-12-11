Partidos de hoy EN VIVO, viernes 12 de diciembre: Programación, horarios y canales de TV

0
Los partidos que se realizarán hoy, viernes 12 de diciembre. Hay acción en la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A, Liga de Colombia y etc. Hora y canales de los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizará hoy viernes 12 de diciembre.
Programación de partidos que se realizará hoy viernes 12 de diciembre. | Composición Líbero
La programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 12 de diciembre. Hay acción en la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A, Liga de Colombia y etc. Horarios y canales para ver en vivo los duelos.

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
20:00Junior vs. TolimaRCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Bundelisga

HoraPartidoCanal
14:30Union Berlin vs. RB LeipzigDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Lecce vs. PisaDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Real Sociedad vs. GironaDisney Plus y ESPN

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
14:45Angers vs. NantesDisney Plus

Partidos de hoy por la Championship

HoraPartidoCanales
15:00West Brom vs. Sheffield UtdESPN 7 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Copa Árabe FIFA

HorariosPartidosCanales
9:30Jordania vs. Irak
12:30Argelia vs. Emiratos Árabes Unidos

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

