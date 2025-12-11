- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, viernes 12 de diciembre: Programación, horarios y canales de TV
Los partidos que se realizarán hoy, viernes 12 de diciembre. Hay acción en la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A, Liga de Colombia y etc. Hora y canales de los duelos.
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Junior vs. Tolima
|RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por la Bundelisga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Union Berlin vs. RB Leipzig
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Lecce vs. Pisa
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Real Sociedad vs. Girona
|Disney Plus y ESPN
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Angers vs. Nantes
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Championship
|Hora
|Partido
|Canales
|15:00
|West Brom vs. Sheffield Utd
|ESPN 7 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Copa Árabe FIFA
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Jordania vs. Irak
|12:30
|Argelia vs. Emiratos Árabes Unidos
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
