¿A qué hora juega Real Madrid vs Levante y qué canal transmite partido de LaLiga?

Momento de ver el partido de Real Madrid vs Levante por la sexta fecha de LaLiga EA Sports de España. Los dirigidos por Xabi Alonso visitan Valencia a mitad de semana y esperan conseguir un nuevo triunfo que los mantenga en lo más alto de la clasificación. Conoce los horarios y canal de transmisión de este vibrante cotejo.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Levante?

El próximo partido de Real Madrid y Levante se llevará a cabo el martes 23 de septiembre en el Estadio Ciutat de Valencia. El conjunto blanco quiere sostener su pleno de victorias antes del derbi, por lo que no bajarán los brazos en los siguientes 90 minutos en campo adversario.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Levante?

El choque en Valencia entre Real Madrid vs Levante inicia a partir de las 14:30 hora peruana (19:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 15:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 16:30 horas

España: 21:30 horas

¿Cómo llega Real Madrid y Levante para partido de LaLiga?

Real Madrid es el actual líder de LaLiga con cinco victorias en cinco jornadas disputadas. El cuadro liderado por Xabi Alonso no ha tenido uno de los mejores rendimientos para la vista de sus aficionados, pero los resultados lo siguen respaldando a estas alturas. Ahora, buscará sostener su racha y superar en condición de visita a un siempre complicado Levante.

En el caso de Levante, encadenaba cuatro partidos sin conocer de victorias en LaLiga (3 derrotas y 1 empate), pero en su último compromiso de visita ante Girona logró dar el golpe y golear 0-4 para alegría de sus seguidores. Todo hace indicar que poco a poco ha ido encontrando su mejor versión, por lo que tratarán de sumar su primera victoria en casa en esta temporada.