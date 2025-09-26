¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid y dónde ver EN VIVO el derbi por LaLiga?

Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid este sábado 27 de septiembre en una nueva edición del derbi madrileño, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la fecha 7 de LaLiga EA Sports. Este choque reunirá a dos de los clubes más grandes de España en un partido lleno de rivalidad e historia. Aquí te dejamos los horarios y canales de transmisión de este esperado encuentro.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid?

A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún detalle de uno de los partidos de la semana entre Real Madrid vs Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 7 de LaLiga EA Sports:

Perú, Ecuador y Colombia: 9:15 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 10:15 a.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 11:15 a.m.

México y Centroamérica: 8:15 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 10:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO?

Si quieres visualizar en encuentro entre Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO ONLINE, por la séptima fecha de la LaLiga EA Sports, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina, Uruguay y Paraguay: DirecTV Sports y DGO.

Bolivia: Tigo Sports.

Brasil: Zapping, Claro TV Plus, Sky Plus, Vivo Play, Disney Plus y ESPN.

México: Sky Plus y Sky Sports.

Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.

Venezuela: inter, DirecTV Sports y DGO.

Panamá: Bluu, Rush Sports y Sky Sports.

Estados Unidos: ESPN y fuboTV.

España: DAZN, Movistar Plus, Amazon Prime, LaLiga 2 y LaLiga TV Bar.

Real Madrid vs Atlético Madrid: Antesala del derbi de LaLiga

El Real Madrid buscará mantener el liderato de LaLiga EA Sports frente a uno de sus rivales de siempre. La ‘Casa Blanca’ atraviesa un inicio perfecto de temporada y llega motivada tras golear 4-1 al Levante en la jornada anterior. Un triunfo en el derbi le permitirá sumar tres puntos vitales y, de paso, dejar rezagado a su clásico adversario en la tabla.

Real Madrid buscará seguir como líder en solitario en LaLiga.

Los dirigidos por Xabi Alonso tendrán como gran carta a su máxima figura: Kylian Mbappé, quien suma 9 goles en apenas siete partidos. Además, el argentino Franco Mastantuono se perfila como titular tras ganarse la confianza del entrenador.

En tanto, el Atlético de Madrid llega con la obligación de levantar cabeza tras un arranque irregular, con apenas 9 de 18 puntos posibles. El conjunto ‘colchonero’ marcha en la novena posición y necesita imperiosamente sumar de a tres para mejorar su presente liguero.

Atlético Madrid buscará vencer a su clásico rival y mejorar su desempeño.

El equipo de Diego Simeone llega con confianza tras superar 3-2 al Rayo Vallecano, gracias a un brillante Julián Álvarez, autor de un triplete que lo coloca como goleador del equipo con 9 tantos en la temporada. No obstante, deberá afrontar la sensible baja del volante Thiago Almada.