Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO por LaLiga: a qué hora juegan, apuestas y dónde ver

Barcelona se medirá contra Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere por la sexta fecha de LaLiga. El compromiso, que está pactado para este jueves 25 de septiembre, iniciará a las 2:30 p.m. (en Perú) y 9:30 p.m. (en España) y contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DSports y DGO.

Ambos equipos viven dos realidades futbolísticas distintas. Barcelona es segundo y candidato para llevarse el título. Mientras que Real Oviedo está en el puesto 18 con tres unidades.

Sin embargo, eso queda de lado en el campo de juego. Real Oviedo, con el aliento de su gente, buscará esos tres puntos que le permita cortar la mala racha de dos derrotas consecutivas.

Barcelona quiere sumar en su visita a Oviedo

Barcelona, por su parte, sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere lograr el título de LaLiga. Sobre todo, cuando el Real Madrid está invicto y demostrando un juego sólido.

Hansi Flick, DT de Barcelona, no dudó en elogiar el buen inicio del Real Madrid. El estratega dejó en claro que la temporada será larga y la disputa por el título será reñido.

"No sé cuántos puntos se harán. Han hecho un buen inicio. El año pasado hubo altibajos. Esta Liga no será como la pasada. Tenemos que ganar nuestros partidos y seguir hacia delante", señaló el DT de Barca.

Hansi Flick habló en conferencia de prensa previo al partido contra Oviedo

Lamine Yamal no será tomado en cuenta para este compromiso. Flick indicó que su flamante jugador sabe cuando necesita descansar. Además, el DT dejó en claro que todo el plantel está en capacidad para iniciar las acciones.

"Él (Lamine Yamal) se da cuenta de cuándo necesita descansar. No solo él, Pedri… y el resto también. Estoy muy contento. No me pienso en quién falta sino en los disponibles. Me centro en los que tengo, no en los que no están. El jugador debe notar que creo en todos. Estoy contento con mi equipo. Cuando empezamos cada partido, cada once puede ganar", expresó Flick.

No solo Yamal es la única baja. Gavi sufrió una fuerte lesión que lo alejará por un largo tiempo de la cancha. Flick contó que lo van a ayudar para superar este complicado momento y que su dirigido debe estar tranquilo.

"Creo que no es fácil para un jugador joven asimilar estas noticias, pero lo verá como nosotros. Lo he despertado esta mañana. Se ha sorprendido de que le llamara tan pronto. Tiene una buena mentalidad. Tiene calidad y le ayudaremos a volver", puntualizó el DT de Barca.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Oviedo?

México: 1:30 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 2:30 p.m.

Venezuela y Chile: 3:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 9:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Oviedo?

Este emocionante partido será transmitido EN VIVO por DAZN, Movistar +, Amazon Prime, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD en España. En América Latina, el Barcelona contra Real Oviedo estará disponible por DSports y DGO.

Barcelona vs. Real Oviedo: Últimos enfrentamientos

Barcelona 0-1 Real Oviedo

Real Oviedo 2-3 Barcelona

Real Oviedo 3-0 Barcelona

Barcelona 3-2 Real Oviedo

Barcelona 3-1 Real Oviedo

Barcelona vs. Real Oviedo: Pronóstico

Real Oviedo Empate Barcelona Betsson 11.50 7.40 1.21 Betano 12.00 6.80 1.26 Bet365 10.00 7.00 1.22 1xBet 12.00 7.10 1.26 CoolBet 11.00 7.20 1.25 DoradoBet 12.00 6.66 1.23

Barcelona vs. Real Oviedo: Alineaciones

Barcelona: García; Koundé, Christensen, Araujo, Martín; Casadó, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford y Torres.

Real Oviedo: Escandell; Lucas, Bailly, Dani Calvo, Carmo; Reina, Dendoncker, Colombatto; Santi Cazorla, Rahim y Rondón.