La nueva joya española del Barcelona para afrontar las bajas de Fermín y Gavi en LaLiga

El inicio de la nueva temporada no ha sido del todo perfecta para el FC Barcelona. Las bajas se dieron muy temprano, pero a pesar de ello, el equipo catalán continúa a paso firme en su lucha por conseguir sumando más títulos a la vitrina. Esta vez, el DT alemán ya tiene un plan para reemplazar a sus centrocampistas Fermín y Gavi.

A pesar de que en los últimos días se ha vinculado a Julián Álvarez con el FC Barcelona, lo cierto es que Hansi Flick está interesado únicamente en los jugadores que tiene actualmente en la plantilla. Las constantes bajas ha hecho que el alemán apunte a las jóvenes promesas de La Masía.

Convocatoria del FC Barcelona para enfrentar al Real Oviedo con sorpresas

Este jueves 25 de septiembre, el FC Barcelona se enfrentará a Real Oviedo como visitante en busca de seguir sumando puntos para no perder de vista al Real Madrid, actual puntero de LaLiga con 18 puntos.

Ante las bajas de Fermín y Gavi, se confirmó el regreso de 'Dro', quien regresó a los entrenamientos hace unos días luego de estar unas semanas de baja por lesión. Teniendo a Fermín y Gavi fuera, la nueva joya del FC Barcelona puede tener protagonismo y convertirse en una figura clave para las próximas fechas en Champions League, Copa del Rey y LaLiga.

Convocados del Barcelona. | Foto: FC Barcelona

El futuro de 'Dro' (Pedro Fernández) en el Barcelona está siendo planificado por la directiva, quienes tienen pensado ofrecerle un nuevo contrato de 5 años para afianzar su futuro en el club. Hansi Flick ha demostrado que tiene una confianza plena y lo considera una pieza clave para el futuro del club.