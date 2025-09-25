0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana

La nueva joya española del Barcelona para afrontar las bajas de Fermín y Gavi en LaLiga

Flick, entrenador del FC Barcelona, busca superar los logros de la temporada pasada, pero ahora debe afrontar las bajas de Fermín y Gavi, además de la Lamine Yamal.

Jasmin Huaman
Hansi Flick apuesta por la nueva estrella de La Masía del FC Barcelona.
Hansi Flick apuesta por la nueva estrella de La Masía del FC Barcelona. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El inicio de la nueva temporada no ha sido del todo perfecta para el FC Barcelona. Las bajas se dieron muy temprano, pero a pesar de ello, el equipo catalán continúa a paso firme en su lucha por conseguir sumando más títulos a la vitrina. Esta vez, el DT alemán ya tiene un plan para reemplazar a sus centrocampistas Fermín y Gavi.

Barcelona vs. Real Oviedo juegan por una nueva jornada de LaLiga

PUEDES VER: Barcelona vs. Real Oviedo EN VIVO por LaLiga: pronóstico, hora y canal de transmisión

A pesar de que en los últimos días se ha vinculado a Julián Álvarez con el FC Barcelona, lo cierto es que Hansi Flick está interesado únicamente en los jugadores que tiene actualmente en la plantilla. Las constantes bajas ha hecho que el alemán apunte a las jóvenes promesas de La Masía.

Convocatoria del FC Barcelona para enfrentar al Real Oviedo con sorpresas

Este jueves 25 de septiembre, el FC Barcelona se enfrentará a Real Oviedo como visitante en busca de seguir sumando puntos para no perder de vista al Real Madrid, actual puntero de LaLiga con 18 puntos.

Ante las bajas de Fermín y Gavi, se confirmó el regreso de 'Dro', quien regresó a los entrenamientos hace unos días luego de estar unas semanas de baja por lesión. Teniendo a Fermín y Gavi fuera, la nueva joya del FC Barcelona puede tener protagonismo y convertirse en una figura clave para las próximas fechas en Champions League, Copa del Rey y LaLiga.

Barcelona

Convocados del Barcelona. | Foto: FC Barcelona

El futuro de 'Dro' (Pedro Fernández) en el Barcelona está siendo planificado por la directiva, quienes tienen pensado ofrecerle un nuevo contrato de 5 años para afianzar su futuro en el club. Hansi Flick ha demostrado que tiene una confianza plena y lo considera una pieza clave para el futuro del club.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Izquierdoz, figura de Lanús, impactó tras dar firme calificativo a Alianza Lima: "Son..."

  2. Partido de vuelta entre U de Chile vs Alianza Lima no será transmitido por ESPN ni Disney Plus

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano