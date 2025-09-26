Alineaciones Real Madrid vs. Atlético: el once de Xabi y Simeone para el derbi madrileño de LaLiga

Tanto el Real Madrid como el Atlético llegan tras haber sumado tres puntos en sus últimos partidos por LaLiga y sus delanteros llegan en buen momento tras aportar con sus cuotas goleadoras o asistencias. ¿Podrá el equipo de Xabi Alonso dar el batacazo?

El objetivo del Real Madrid y del Atlético es poder hacerse con el campeonato de LaLiga luego de que el FC Barcelona lo ganara la temporada pasada. Este sábado 27 de septiembre se podrá conocer si alguno de estos dos equipos logra llevarse la victoria y seguir sumando puntos en la tabla final.

Posible alineación del Real Madrid

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Guler, Franco Mastantuono, Vinicius Júnior, Kylian Mbappé.

Real Madrid busca seguir sumando puntos en LaLiga.

Lamentablemente, para el derbi madrileño, Xabi Alonso no contó con la convocatoria de Rüdiger, Trent y Mendy debido a la recuperación que están teniendo tras sufrir una lesión. La dupla entre Vinicius y Mbappé podrían sacar diferencia en el partido y por el otro lado, está la seguridad que transmite Courtois en el arco.

El Real Madrid se mantiene como invicto en LaLiga y han logrado suman 18 puntos en un total de seis jornadas, por lo que no tienen planes de poner en juego su liderato para mantenerse firmes en conseguir sus objetivos de consagrarse como campeones local a final de temporada.

Posible alineación del Atlético de Madrid

Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Javi Galán, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Nicolás González, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Atlético de Madrid busca acortar puntos con el líder de LaLiga.

Los dirigidos por Diego Simeone no han logrado obtener los mismos resultados que el Real Madrid y su lucha por LaLiga está un poco más lejos que los merengues. Los colchoneros solamente han podido sumar nueve puntos y se mantienen como novenos en la tabla, a pesar de la última victoria con hat-trick de Julián Álvarez.

Debido a la importancia de lo que representa el derbi madrileño y para hacer pesar la localía, el 'Cholo' Simeone estaría apostando por un once más ofensivo teniendo a Julián Álvarez como principal referente junto a Griezmann. Las bajas son de Thiago Almada, Giménez y Cardoso.