Partidos de hoy EN VIVO, sábado 27 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

El fútbol no se detiene y HOY sábado 26 de septiembre hay una importante programación de partidos en vivo en todo el mundo. En la Premier juegan Manchester City vs Burnley de Oliver Sonne, en LaLiga hay derbi: Atlético Madrid vs Real Madrid, en la Serie A se enfrentan Juventus vs Atalanta. Para seguir todos los encuentros, revisa el horario y canales de transmisión de los torneos más importantes.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Comerciantes Unidos vs Melgar
|L1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
|18:00
|Universitario vs Cusco
|Gol Peru, Fanatiz USA, GOLTV
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Brentford vs Manchester United
|ESPN, Disney+
|9:00
|Crystal Palace vs Liverpool
|Disney+
|9:00
|Manchester City vs Burnley
|Disney+, Max
|9:00
|Leeds United vs AFC Bournemouth
|Disney+, Max
|9:00
|Chelsea vs Brighton
|ESPN, Disney+
|11:30
|Nottingham Forest vs Sunderland
|Disney+, Zapping
|14:00
|Tottenham vs Wolverhampton
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|Getafe vs Levante
|ESPN3, Disney+
|9:15
|Atlético Madrid vs Real Madrid
|DIRECTV Sports, DGO
|11:30
|Mallorca vs Deportivo Alavés
|ESPN 4, Disney+
|14:00
|Villarreal vs Athletic Club
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Como vs Cremonese
|Disney+
|11:00
|Juventus vs Atalanta
|ESPN, Disney+
|13:45
|Cagliari vs Inter
|Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|Mainz 05 vs Borussia Dortmund
|ESPN2, Disney+
|8:30
|Wolfsburg vs RB Leipzig
|Disney+
|8:30
|Heidenheim vs Augsburg
|Disney+
|8:30
|St. Pauli vs Bayer Leverkusen
|Disney+
|11:30
|Borussia M'gladbach vs Eintracht Frankfurt
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Lorient vs Monaco
|Disney+
|12:00
|Toulouse vs Nantes
|Disney+
|14:05
|PSG vs Auxerre
|Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Santa Clara vs Tondela
|GolTV
|9:30
|Moreirense vs Casa Pia
|12:00
|Estrela vs AVS
|14:30
|Estoril vs Sporting CP
|GolTV
Partidos de hoy en Mundial Sub 20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Japón U20 vs Egipto U20
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Corea del Sur U20 vs Ucrania U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Chile U20 vs Nueva Zelanda U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Paraguay U20 vs Panamá U20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Aldosivi vs Argentinos Juniors
|ESPN Premium, Disney+
|12:30
|Gimnasia La Plata vs Rosario Central
|TyC Sport, TNT Sports
|14:45
|San Lorenzo vs Godoy Cruz
|TyC Sports, ESPN Premium
|17:00
|Defensa y Justicia vs Boca Juniors
|TyC Sports, ESPN
|19:15
|Talleres Córdoba vs Sarmiento
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Independiente Petrolero vs Real Tomayapo
|Futbol Canal
|16:30
|Aurora vs Nacional Potosí
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Fortaleza vs Sport Recife
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|16:30
|Vasco da Gama vs Cruzeiro
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|16:30
|Juventude vs Internacional
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|19:00
|Atlético Mineiro vs Mirassol
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Deportivo Pereira vs Unión Magdalena
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|16:10
|Alianza vs Llanero
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|18:20
|Deportes Tolima vs Medellín
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|20:30
|Atlético Nacional vs Millonarios
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Sportivo Luqueño vs Cerro Porteño
|Tigo Sports
|17:00
|Nacional Asunción vs Libertad
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Liverpool vs Boston River
|Disney+, VTV+
|16:30
|Cerro Largo vs Peñarol
|Disney+, VTV+
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Toronto FC vs Inter Miami
|MLS Season Pass
|18:30
|Charlotte vs CF Montréal
|MLS Season Pass
|18:30
|DC United vs Philadelphia Union
|MLS Season Pass
|18:30
|New England vs Atlanta United
|MLS Season Pass
|18:30
|New York RB vs New York City
|MLS Season Pass
|19:30
|Chicago Fire vs Columbus Crew
|MLS Season Pass
|19:30
|St. Louis City vs Los Angeles FC
|MLS Season Pass
|19:30
|Nashville SC vs Houston Dynamo
|MLS Season Pass
|20:30
|Real Salt Lake vs Austin
|MLS Season Pass
|20:30
|Colorado Rapids vs Minnesota United
|MLS Season Pass
|21:30
|Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps
|MLS Season Pass
|21:30
|Portland Timbers vs Dallas
|MLS Season Pass
|21:30
|San Diego vs SJ Earthquakes
|MLS Season Pass
|21:30
|LA Galaxy vs Sporting KC
|MLS Season Pass
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.