Partidos de hoy EN VIVO, sábado 27 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Agenda de partidos en vivo a disputarse este sábado 27 de septiembre. Continúan las grandes ligas del mundo y esta es la programación completa.

Sandra Morales
Agenda completa de los partidos en vivo que se disputarán este sábado 27 de septiembre
Agenda completa de los partidos en vivo que se disputarán este sábado 27 de septiembre | FOTO: LIBERO
El fútbol no se detiene y HOY sábado 26 de septiembre hay una importante programación de partidos en vivo en todo el mundo. En la Premier juegan Manchester City vs Burnley de Oliver Sonne, en LaLiga hay derbi: Atlético Madrid vs Real Madrid, en la Serie A se enfrentan Juventus vs Atalanta. Para seguir todos los encuentros, revisa el horario y canales de transmisión de los torneos más importantes.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Comerciantes Unidos vs MelgarL1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
18:00Universitario vs CuscoGol Peru, Fanatiz USA, GOLTV

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Brentford vs Manchester UnitedESPN, Disney+
9:00Crystal Palace vs LiverpoolDisney+
9:00Manchester City vs BurnleyDisney+, Max
9:00Leeds United vs AFC BournemouthDisney+, Max
9:00Chelsea vs BrightonESPN, Disney+
11:30Nottingham Forest vs SunderlandDisney+, Zapping
14:00Tottenham vs WolverhamptonESPN, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
7:00Getafe vs LevanteESPN3, Disney+
9:15Atlético Madrid vs Real MadridDIRECTV Sports, DGO
11:30Mallorca vs Deportivo AlavésESPN 4, Disney+
14:00Villarreal vs Athletic ClubDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Como vs CremoneseDisney+
11:00Juventus vs AtalantaESPN, Disney+
13:45Cagliari vs InterDisney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
8:30Mainz 05 vs Borussia DortmundESPN2, Disney+
8:30Wolfsburg vs RB LeipzigDisney+
8:30Heidenheim vs AugsburgDisney+
8:30St. Pauli vs Bayer LeverkusenDisney+
11:30Borussia M'gladbach vs Eintracht FrankfurtDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Lorient vs MonacoDisney+
12:00Toulouse vs NantesDisney+
14:05PSG vs AuxerreDisney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Santa Clara vs TondelaGolTV
9:30Moreirense vs Casa Pia
12:00Estrela vs AVS
14:30Estoril vs Sporting CPGolTV

Partidos de hoy en Mundial Sub 20

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Japón U20 vs Egipto U20DIRECTV Sports, DGO
15:00Corea del Sur U20 vs Ucrania U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Chile U20 vs Nueva Zelanda U20 DIRECTV Sports, DGO
18:00Paraguay U20 vs Panamá U20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Aldosivi vs Argentinos JuniorsESPN Premium, Disney+
12:30Gimnasia La Plata vs Rosario CentralTyC Sport, TNT Sports
14:45San Lorenzo vs Godoy CruzTyC Sports, ESPN Premium
17:00Defensa y Justicia vs Boca JuniorsTyC Sports, ESPN
19:15Talleres Córdoba vs SarmientoTyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Independiente Petrolero vs Real TomayapoFutbol Canal
16:30Aurora vs Nacional PotosíFutbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Fortaleza vs Sport RecifeFanatiz, Premiere, Zapping
16:30Vasco da Gama vs CruzeiroFanatiz, Premiere, Zapping
16:30Juventude vs InternacionalFanatiz, Premiere, Zapping
19:00Atlético Mineiro vs MirassolFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Deportivo Pereira vs Unión MagdalenaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
16:10Alianza vs LlaneroRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
18:20Deportes Tolima vs MedellínRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
20:30Atlético Nacional vs MillonariosRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Sportivo Luqueño vs Cerro PorteñoTigo Sports
17:00Nacional Asunción vs LibertadTigo Sports

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Liverpool vs Boston RiverDisney+, VTV+
16:30Cerro Largo vs PeñarolDisney+, VTV+

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
15:30Toronto FC vs Inter MiamiMLS Season Pass
18:30Charlotte vs CF MontréalMLS Season Pass
18:30DC United vs Philadelphia UnionMLS Season Pass
18:30New England vs Atlanta UnitedMLS Season Pass
18:30New York RB vs New York CityMLS Season Pass
19:30Chicago Fire vs Columbus CrewMLS Season Pass
19:30St. Louis City vs Los Angeles FCMLS Season Pass
19:30Nashville SC vs Houston DynamoMLS Season Pass
20:30Real Salt Lake vs AustinMLS Season Pass
20:30Colorado Rapids vs Minnesota UnitedMLS Season Pass
21:30Seattle Sounders FC vs Vancouver WhitecapsMLS Season Pass
21:30Portland Timbers vs DallasMLS Season Pass
21:30San Diego vs SJ EarthquakesMLS Season Pass
21:30LA Galaxy vs Sporting KCMLS Season Pass

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

