Alianza Lima a punto de ser superado por el Real Madrid de Kylian Mbappé: todos los detalles

Recientemente Alianza Lima fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025 en cuartos de final, provocando así la profunda tristeza de toda su hinchada. Sin embargo, ahora surgió otra noticia que podría afectar a sus aficionados alrededor del mundo, ya que el Real Madrid de figuras como Kylian Mbappé y Franco Mastantuono se encuentra a un paso de superarlo. Todos los detalles a continuación.

Si bien esta temporada los blanquiazules regalaron una sensacional temporada a nivel internacional para sus seguidores, la situación no siempre fue así y algunas campañas atrás acumularon duros resultados. Por ejemplo, en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2022, los íntimos sucumbieron 8-1 ante River Plate en un recordado partido que sigue como una 'mancha' a la institución de La Victoria.

Precisamente en ese cotejo Julián Álvarez anotó 6 goles y marcó todo un récord. Ahora, el delantero argentino se encuentra jugando para Atlético Madrid y estuvo presente en la goleada 5-2 sobre Real Madrid, llegando a marcar un doblete y con ello llegó a 5 tantos en total contra la escuadra de Kylian Mbappé. Si bien es cierto esto no involucra directamente al cuadro de Matute, en redes sociales se hizo viral una estadística.

Y es que si Julián Álvarez le hace dos goles más a los merengues, estos pasarán a Alianza Lima en la lista de clubes a los que más veces le anotó en su carrera profesional e igualará la marca de Patronato (7). Por ello, los blancos están cerca de superar al cuadro hoy dirigido por Néstor Gorosito, quienes sufrieron al atacante de la Albiceleste cuando tenía apenas 22 años.

Clubes a los que más goles le anotó Julián Álvarez

Esta es la lista de clubes a los que Julián Álvarez le anotó más goles en lo que va de su carrera profesional: