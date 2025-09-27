- Hoy:
Alianza Lima reforzará su once con exjugador de Dinamo de Kiev para duelo contra Cienciano
Alianza Lima no piensa ceder más puntos y se reforzará con un exfutbolista que tuvo paso por el Dinamo de Kiev de Ucrania, de cara al duelo ante Cienciano y los próximos compromisos del Torneo Clausura.
Alianza Lima enfrentará a Cienciano por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. En medio de este gran duelo, el cuadro íntimo contará con el refuerzo de un exjugador que tuvo experiencia en el fútbol de Ucrania, más precisamente en el Dinamo de Kiev: estamos hablando del zaguero Carlos Zambrano.
Alianza Lima recupera a Carlos Zambrano para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1
Luego de superar su suspensión de dos fechas tras quedar sancionado por la Comisión Disciplinaria al vulnerar a los hinchas de Universitario de Deportes en el último clásico disputado, Zambrano quedó óptimo para ser nuevamente utilizado en la zaga defensiva en caso Néstor Gorosito lo requiera.
Carlos Zambrano volverá a Alianza Lima luego de dos fechas tras suspensión en el clásico ante Universitario.
Aunque no podría formar parte del once inicial, Carlos Zambrano es una pieza fundamental en la línea defensiva de Alianza Lima, ya que su presencia impone condiciones, además de ser uno de los capitanes del equipo. Hoy solo disputará el Torneo Clausura tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante la U. de Chile.
Zambrano ha jugado cuatro campeonatos con Alianza Lima. En el Torneo Apertura, el defensa disputó 9 de 18 partidos posibles, donde solo obtuvo una tarjeta roja tras recibir doble amarilla. Luego jugó la Copa Libertadores y la Sudamericana, donde fue titular en 13 partidos, en los cuales consiguió 4 tarjetas rojas. Por último, sigue disputando el Torneo Clausura y espera conseguir el título nacional, ya que ha sido parte de 4 juegos de 9 posibles.
Posibles Alineaciones del Alianza Lima vs Cienciano
- Posible alineación de Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Marco Huamán, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
- Posible alineación de Cienciano: Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondaraín, Danilo Ortiz; Cristian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Leonel Galeano; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.
