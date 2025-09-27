Néstor Gorosito tomó una decisión con Kevin Quevedo en medio de presunta indisciplina

El camino de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 terminó con la dura derrota ante la Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final. La eliminación generó todo tipo de comentarios en los hinchas, así como los cuestionamientos hacia Néstor Gorosito por no alinear desde el inicio a Kevin Quevedo.

Y es que para muchos, el atacante blanquiazul es uno de los elementos más importantes del plantel del ‘Pipo’, por lo que su ausencia en el primer tiempo en Coquimbo causó sorpresa. En ese contexto, el comentarista deportivo Diego Rebagliati mencionó que la suplencia del mencionado jugador fue por un tema de disciplina.

¿Qué decidió Néstor Gorosito con Kevin Quevedo en Alianza Lima?

Resulta que Alianza Lima dio a conocer su lista de convocados para el partido clave en el Cusco ante Cienciano por una nueva fecha del Torneo Clausura en el que los blanquiazules buscarán ganar para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones. De acuerdo a su nómina, aparece Kevin Quevedo.

Pese a la presunta indisciplina del jugador, el ‘Pipo’ confía en la capacidad de su pupilo para poder aportar con su juego en un momento clave del equipo, pues necesitan con urgencia recuperar terreno en la Liga 1 luego de su eliminación de la Copa Sudamericana.

Cabe señalar que el conjunto ‘íntimo’ no marcha en una posición cómoda en la tabla del campeonato local, por lo que busca los ansiados tres puntos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, este domingo 28 de septiembre.