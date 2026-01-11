Periodista de ESPN arremete contra Advíncula por su declaración con Alianza Lima: "Una pésima..."

Uno de los jugadores que estuvo presente en el debut de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata fue Luis Advíncula. La reciente incorporación de los blanquiazules no tuvo minutos ante Independiente, pero fue visto en el terreno de juego previo al pitazo inicial. El lateral dio unas breves declaraciones al reportero que lo interceptó en su salida, pero su respuesta generó una dura respuesta de un periodista de ESPN durante la transmisión en vivo.

"No me gusta hablar… Me trataron bien, papito. Gracias", declaró brevemente Luis Advíncula al reportero de la Serie Río de la Plata, cuando le consultó sobre por qué decidió firmar con Alianza Lima luego de su salida de Boca Juniors.

Periodista de ESPN arremete contra Luis Advíncula

Luego de estas breves palabras de Luis Advíncula, los periodistas, narradores y comentaristas deportivos tomaron la palabra durante la transmisión en vivo de ESPN y Disney Plus para dar una opinión sobre ello. En primera instancia, entendieron que el peruano no quiso brindar declaraciones, pero el reconocido Diego Fucks no toleró la actitud de 'Bolt' y dijo de todo contra el fichaje de los blanquiazules.

El periodista y comentarista deportivo de ESPN inició con un comentario sarcástico sobre lo que Luis Advíncula creía que le iban a consultar desde Montevideo, pero luego fue firme al decir que es una "pésima costumbre" que jugadores no se adapten a lo que requieren las comunicaciones.

"Yo no entiendo esas cosas. ¿Qué se supone que le va a preguntar en el campo de juego, sobre el precio del dólar, por lo que pasó en Venezuela? ¿Qué cree que le van a preguntar? Acaba de llegar a Alianza Lima, está volviendo a jugar en su país después de casi 15 años (…). Es un problema que discuto con los exjugadores que trabajan con nosotros. Es una pésima costumbre en la era de las comunicaciones que todavía no se adapten", manifestó Diego Fucks, periodista de ESPN, durante la transmisión en vivo vía Disney Plus.

(VIDEO: ESPN)

Luis Advíncula a la espera de su debut con Alianza Lima

Dado que su incorporación se dio un día antes del partido entre Alianza Lima vs Independiente por la primera fecha de la Serie Río de la Plata, Luis Advíncula no fue considerado para el partido en Montevideo. Sin embargo, ahora entrenará a la par de sus nuevos compañeros en busca de que Pablo Guede lo observe y le de sus primeros minutos en el siguiente encuentro ante Unión.