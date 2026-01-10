0
Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata

Santamaría dio fuerte comentario sobre Advíncula tras fichar por Alianza: "Espero que..."

Anderson Santamaría, defensor de Universitario, no se guardó nada y dio un contundente comentario sobre el reciente fichaje de Alianza Lima, Luis Advíncula.

Luis Blancas
Anderson Santamaría no se midió y dio rotundo comentario sobre Luis Advíncula
Anderson Santamaría no se midió y dio rotundo comentario sobre Luis Advíncula | Composición: Líbero
Alianza Lima se encuentra realizando importantes fichajes con jugadores de renombre, y uno de ellos es la flamante contratación de Luis Advíncula de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores de la temporada 2026. Por ello, en medio de su anuncio oficial, Anderson Santamaría, defensor de Universitario de Deportes, fue consultado sobre este gran movimiento en el mercado.

Anderson Santamaría dio rotundo comentario sobre Luis Advíncula tras firmar por Alianza Lima

Santamaría, quien salía de los entrenamientos, fue rodeado por los periodistas que lo esperaban para consultarle sobre el nuevo jugador de Alianza y también su compañero de la selección peruana, Advíncula.

Si bien al principio no quería comentar sobre el clásico rival de Universitario, el defensor decidió dar un mensaje controversial al flamante lateral del cuadro blanquiazul.

Video: América TV

En resumen, Anderson Santamaría envió un mensaje positivo para su regreso al fútbol peruano, pero expresó su deseo de que le vaya mal solo contra Universitario de Deportes, su equipo actual.

"La verdad, no puedo hablar de los rivales, solo te hablo de Universitario y la verdad es que vamos trabajando de la mejor manera", comenzó. "Sí, Bienvenido Luchito (Luis Advíncula), lo quiero mucho. Espero que te vaya bien, pero menos contra nosotros", detalló.

Luis Advíncula, nuevo jugador de Alianza Lima

Luis Advíncula dejó Boca Juniors con la condición de fichar únicamente por un club peruano durante todo el 2026. Por ello, Alianza Lima realizó las gestiones para poder contar con los servicios del lateral de la selección peruana hasta finales del 2027.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

