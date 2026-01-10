Santamaría dio fuerte comentario sobre Advíncula tras fichar por Alianza: "Espero que..."

Alianza Lima se encuentra realizando importantes fichajes con jugadores de renombre, y uno de ellos es la flamante contratación de Luis Advíncula de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores de la temporada 2026. Por ello, en medio de su anuncio oficial, Anderson Santamaría, defensor de Universitario de Deportes, fue consultado sobre este gran movimiento en el mercado.

Anderson Santamaría dio rotundo comentario sobre Luis Advíncula tras firmar por Alianza Lima

Santamaría, quien salía de los entrenamientos, fue rodeado por los periodistas que lo esperaban para consultarle sobre el nuevo jugador de Alianza y también su compañero de la selección peruana, Advíncula.

Si bien al principio no quería comentar sobre el clásico rival de Universitario, el defensor decidió dar un mensaje controversial al flamante lateral del cuadro blanquiazul.

En resumen, Anderson Santamaría envió un mensaje positivo para su regreso al fútbol peruano, pero expresó su deseo de que le vaya mal solo contra Universitario de Deportes, su equipo actual.

"La verdad, no puedo hablar de los rivales, solo te hablo de Universitario y la verdad es que vamos trabajando de la mejor manera", comenzó. "Sí, Bienvenido Luchito (Luis Advíncula), lo quiero mucho. Espero que te vaya bien, pero menos contra nosotros", detalló.

Luis Advíncula, nuevo jugador de Alianza Lima

Luis Advíncula dejó Boca Juniors con la condición de fichar únicamente por un club peruano durante todo el 2026. Por ello, Alianza Lima realizó las gestiones para poder contar con los servicios del lateral de la selección peruana hasta finales del 2027.