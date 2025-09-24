0

Liga de Quito vs. Sao Paulo EN VIVO por Copa Libertadores: pronóstico, hora y canal

MIRA la transmisión del partido entre Liga de Quito vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 vía ESPN y Disney Plus.

Diego Medina
Sao Paulo vs LDU EN VIVO por cuartos de Copa Libertadores 2025. | Foto: Composición Líbero
Momento de ver un partidazo entre Liga de Quito vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Dicho cotejo a disputar en Morumbí se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre a partir de las 17:00 horas de Perú y Ecuador (19:00 horas de Brasil). La transmisión de estos 90 minutos se verá por la señal en vivo de ESPN, Disney Plus y DGO.

El partido de ida quedó 2-0 a favor del cuadro universitario, gracias a las anotaciones Ramírez y Estrada. Los dirigidos por Tiago Nunes lograron una ventaja considerable para soñar con la clasificación a semifinales, pero ahora Sao Paulo tendrá el calor de su gente para poder remontar la llave.

Sao Paulo viene de afrontar un partido del Brasileirao ante Santos, en el que cayeron por la mínima diferencia. Es claro que reservaron jugadores con miras a la Copa Libertadores, ya que tendrán que estar en óptimas condiciones para conseguir la victoria por dos goles o más ante LDU.

Liga de Quito venció a Sao Paulo en la ida.

En el caso de Liga de Quito, también guardó ciertos nombres para el pasado fin de semana, ya que cayeron 2-4 en condición de local ante U Católica de Ecuador. Ambos elencos llegan con derrota, sabiendo que el compromiso clave de temporada es el que se llevará a cabo en Morumbí.

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido entre Liga de Quito vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores se juega este jueves 25 de septiembre en el Estadio Morumbí. El cuadro brasileño buscará respetar la casa y darle vuelta al marcador para forzar, como mínimo, los penales.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs Sao Paulo?

El duelo entre LDU y Sao Paulo inicia a partir de las 17:00 horas de Perú y Ecuador (19:00 horas de Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 16:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 17:00 horas
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 18:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 19:00 horas

¿Dónde ver Liga de Quito vs Sao Paulo EN VIVO?

El compromiso entre Liga de Quito vs Sao Paulo se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Del mismo modo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por Disney Plus mediante tu PC, SmarTV y teléfono móvil.

Liga de Quito vs Sao Paulo: pronóstico y cuotas

Sobre el papel, Sao Paulo se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Liga de Quito en este partido de vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados.

CASAS DE APUESTASSAO PAULOEMPATELDU
Betsson1.374.259.30
Betano1.424.5510.25
Bet3651.384.2010.00
Coolbet1.404.309.60
Doradobet1.404.509.00

Posible alineación de Liga de Quito vs Sao Paulo

Liga de Quito: Gonzalo Valle, Gian Allala, Ricardo Ade, Leonel Quiñónez, José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamíl, Bryan Ramírez, Lautaro Pastran y Jeison Medina.

Sao Paulo: Rafael, Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco, Maílton, Enzo Díaz, Rodriguinho, Pablo Maia, Damián Bobadilla, Ferreira y Luciano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

