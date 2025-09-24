0

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 25 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 25 de septiembre. Continúa la Europa League y los duelos de vuelta de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este jueves 25 de septiembre
Programación de partidos en vivo para este jueves 25 de septiembre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

El fútbol no se detiene y este jueves 25 de septiembre tendremos una agenda intensa de encuentros. Para ello, aquí te dejamos la programación completa de los partidos en vivo que se disputará. Como se sabe, se definen los últimos semifinalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana. Además, tendremos acción en la Europa League.

Estas son las alineaciones de Alianza Lima y U de Chile para la vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana 2025.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. U de Chile: la alineación de Néstor Gorosito para dar el golpe en Coquimbo

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Ayacucho vs Juan Pablo IIL1 Max, Fanatiz
19:00Deportivo Garcilaso vs UTCL1 Max, Fanatiz, FOX Deportes

Partidos de hoy en UEFA Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Go Ahead Eagles vs FCSBESPN2, Disney+
11:45Lille vs BrannESPN, Disney+
14:00Stuttgart vs Celta de VigoESPN3, Disney+
14:00Utrecht vs LyonESPN2, Disney+
14:00Rangers vs GenkDisney+
14:00Ferencváros vs Viktoria PlzeňDisney+
14:00Young Boys vs PanathinaikosDisney+
14:00Aston Villa vs BolognaESPN, Disney+
14:00Salzburg vs PortoDisney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Osasuna vs ElcheESPN 4, Disney+
14:30Real Oviedo vs BarcelonaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIOPATIDOSTV
11:30Genoa vs EmpoliDIRECTV Sports, DGO
14:00Torino vs PisaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00San Antonio Bulo Bulo vs The StrongestFutbol Canal
16:30ABB vs Universitario de VintoFutbol Canal
19:00Real Oruro vs GuabiráFutbol Canal

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Universidad Chile vs Alianza LimaESPN2, DGO

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00São Paulo vs LDU QuitoESPN, Disney+
19:30Estudiantes vs FlamengoESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Cartaginés vs OlimpiaDisney+

Partidos de hoy en Copa Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
13:30Racing vs Universitario de SaltoDisney+, VTV+

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Palmeiras venció a River Plate y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores

  2. Partido de vuelta entre U de Chile vs Alianza Lima no será transmitido por ESPN ni Disney Plus

  3. Izquierdoz, figura de Lanús, impactó tras dar firme calificativo a Alianza Lima: "Son..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano