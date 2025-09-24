- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 25 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 25 de septiembre. Continúa la Europa League y los duelos de vuelta de la Copa Libertadores y Sudamericana.
El fútbol no se detiene y este jueves 25 de septiembre tendremos una agenda intensa de encuentros. Para ello, aquí te dejamos la programación completa de los partidos en vivo que se disputará. Como se sabe, se definen los últimos semifinalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana. Además, tendremos acción en la Europa League.
PUEDES VER: Alianza Lima vs. U de Chile: la alineación de Néstor Gorosito para dar el golpe en Coquimbo
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Ayacucho vs Juan Pablo II
|L1 Max, Fanatiz
|19:00
|Deportivo Garcilaso vs UTC
|L1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
Partidos de hoy en UEFA Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Go Ahead Eagles vs FCSB
|ESPN2, Disney+
|11:45
|Lille vs Brann
|ESPN, Disney+
|14:00
|Stuttgart vs Celta de Vigo
|ESPN3, Disney+
|14:00
|Utrecht vs Lyon
|ESPN2, Disney+
|14:00
|Rangers vs Genk
|Disney+
|14:00
|Ferencváros vs Viktoria Plzeň
|Disney+
|14:00
|Young Boys vs Panathinaikos
|Disney+
|14:00
|Aston Villa vs Bologna
|ESPN, Disney+
|14:00
|Salzburg vs Porto
|Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Osasuna vs Elche
|ESPN 4, Disney+
|14:30
|Real Oviedo vs Barcelona
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Coppa Italia
|HORARIO
|PATIDOS
|TV
|11:30
|Genoa vs Empoli
|DIRECTV Sports, DGO
|14:00
|Torino vs Pisa
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|San Antonio Bulo Bulo vs The Strongest
|Futbol Canal
|16:30
|ABB vs Universitario de Vinto
|Futbol Canal
|19:00
|Real Oruro vs Guabirá
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Universidad Chile vs Alianza Lima
|ESPN2, DGO
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|São Paulo vs LDU Quito
|ESPN, Disney+
|19:30
|Estudiantes vs Flamengo
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Cartaginés vs Olimpia
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:30
|Racing vs Universitario de Salto
|Disney+, VTV+
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
