¿A qué hora juega Estudiantes vs. Flamengo y dónde ver cuartos de final de la Copa Libertadores?

Revisa la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata vs. Flamengo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, este jueves 25 de septiembre en el Estadio Jorge Luis Hirschi de Argentina. Por ello, a continuación te brindamos el horario oficial del compromiso y el canal de transmisión para que puedas disfrutar del torneo de clubes más importante de toda la Conmebol.

¿A qué hora juega Estudiantes vs. Flamengo?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

México y Costa Rica: 18.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas

Bolivia y Venezuela: 20.30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 21.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Estudiantes vs. Flamengo?

La transmisión del partido entre Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025 será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online a través de Disney Plus si cuentas con transmisión a la mencionada plataforma de streaming internacional.

Estudiante vs. Flamengo: posibles alineaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Facundo Farías, Cristian Medina y Guido Carrillo.

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Facundo Farías, Cristian Medina y Guido Carrillo. Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro.

¿Cómo quedó el partido de ida?

La semana pasada ambos clubes se enfrentaron en el Estadio Maracaná y la victoria fue por 2-1 para Flamengo, que se adelantó rapidamente con goles de Pedro y Guillermo Varela antes de los 10 minutos, por lo que muchos pensaban que iba a terminar en goleada para los brasileños. Sin embargo, a los 82' Gonzalo Plata se fue expulsado y eso permitió que Estudiantes comenzará a atacar, llegando el descuento a los 90+1' mediante un autogol de Léo Pereira.

Por ello, ahora los de La Plata necesitan vencer por la mínima diferencia en condición de local para forzar al menos los penales y por más de un tanto si quiere clasificar a semifinales de la Copa Libertadores de forma directa. Asimismo, es importante resaltar que el club que avance enfrentará a Racing Club por un pase a la final.