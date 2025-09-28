- Hoy:
Hinchas de Gremio dan rotunda opinión sobre Erick Noriega tras ser titular: "Es otro..."
Erick Noriega volvió a ser titular con Gremio en el Brasileirao. El ‘Samurai’ tuvo un rendimiento aceptable en la victoria y los hinchas no tardaron en opinar sobre su actuación.
Erick Noriega sigue sumando minutos en Gremio tras su fichaje y, sumó una nueva titularidad en la victoria por 3-1 ante Vitória por la fecha 25 del Brasileirao 2025. El polifuncional jugador venia de una semana difícil donde fue criticado por haber cometido dos penales en contra y tras esta nueva fecha recibió una fuerte opinión por parte de los hinchas del 'Tricolor'.
El DT Mano Menezes volvió a confiar en las habilidades de Erick Noriega para esta nueva jornada y decidió darle una oportunidad en el mediocampo, una posición en la que ya había dejado grandes sensaciones durante su paso por Alianza Lima. Esto no pasó desapercibido por los hinchas, quienes reaccionaron en redes sociales.
Hinchas de Gremio dan rotunda opinión sobre Erick Noriega
A través de la red social 'X', los seguidores del cuadro brasileño destacaron que el rendimiento del peruano como volante es muy distinto al que muestra cuando lidera la zaga defensiva.
Lejos de ser una crítica, resaltaron que Noriega tuvo un rendimiento superlativo, mostrando siempre seguridad con el balón, ofreciéndose como opción de pase y proyectándose con gran criterio en ataque.
Hinchas de Gremio opinaron sobre el rendimiento de Erick Noriega.
“Erick Noriega como defensa es otro jugador. En ataque lidera, dribló y lanzó el balón desde su campo a los pies de Amuzu”, “Erick Noriega jugando como mediocampista defensivo da miedo. Juega con la cabeza en alto, siempre disponible para recibir y plenamente consciente de su entorno. ¡Qué gran jugador podría llegar a ser! Tomaría el puesto fácilmente”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas.
Estadísticas de Erick Noriega
Desde su arribo al fútbol brasileño, Erick Noriega ha disputado 5 encuentros oficiales con la camiseta de Gremio, acumulando cerca de 400 minutos en el campo. Aunque todavía no registra goles ni asistencias, el ‘Samurái’ se ha consolidado principalmente como zaguero central, cumpliendo un rol clave en la línea defensiva del equipo.
Erick Noriega: ¿Cuál es su valor?
El buen rendimiento del defensor peruano ha tenido un impacto directo en su cotización. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Noriega alcanza actualmente un valor de 2 millones de euros, cifra que refleja su crecimiento sostenido y lo posiciona como uno de los jugadores peruanos con mayor proyección en el extranjero.
