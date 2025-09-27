- Hoy:
Brasil vs. México EN VIVO, Mundial Sub-20: horario, canal y dónde ver partido
Brasil y México debutan este domingo por el grupo C del Mundial Sub 20 Chile 2025. Conoce los horarios y los canales que transmitirán el partido.
El Mundial Sub 20 2025 nos trae un partido de dos pesos pesados de la categoría. Brasil vs. México se enfrentan este domingo 28 de setiembre por la primera fecha del campeonato desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago a partir de las 20:00 horas de Chile (18:00 de Perú y 17:00 en territorio azteca), con transmisión EN VIVO vía DSports, DGO y TUDN.
Brasil llega a la competición siendo el campeón del Sudamericano Sub 20 de principios de año, donde pese a clasificar al hexagonal final de manera sufrida, el 'Scratch' fue de menos a más para terminar levantando el título y ser el representante número 1 del continente en la justa orbital.
Los dirigidos por Ramon Menezes tiene un equipo sumamente competitivo, pese a no poder contar con dos de los delanteros más importantes que tiene como Endrick y Estevao, quienes no fueron cedidos por Real Madrid y Chelsea respectivamente. La principal figura es el delantero del Zenit San Petersburgo, Pedrinho.
México clasificó a la presente edición del Mundial de la categoría levantando el título del Campeonato de la Concacaf venciendo 2-1 en la final a su máximo rival, Estados Unidos. El 'Tri' llega a tierras chilenas con un objetivo claro, ser campeón del torneo por primera vez en su historia y mejorar su mejor actuación, segundo lugar en Túnez 1977.
El cuadro comandado por Eduardo Arce, a diferencia de su primer contrincante en el grupo, ha tenido solo dos amistosos de preparación en el presente año, pero tienen en sus filas a jugadores con mucho bagaje en la liga azteca como el volante de Tijuana, Gilberto Mora; quien promete comandar a toda una nación desde su primera presentación.
¿A qué hora juega Brasil vs. México por el Mundial Sub 20 2025?
El 'Scratch' y la 'Tri' se estrenarán en la Copa del Mundo Sub 20 en un encuentro muy esperado por los aficionados, el cual está programado para comenzar a las 20:00 horas de Chile y Brasil (18:00 de Perú y 17:00 de México). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
- México: 17:00 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 18:00 horas
- Bolivia, Venezuela: 19:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:00 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:00 horas
¿Dónde ver Brasil vs. México EN VIVO por el Mundial Sub 20 2025?
Si no quieres perderte todas las emociones del compromiso entre Brasil vs. México por el certamen que se desarrolla en tierra chilenas, este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de DSports y DGO vía streaming en Perú y el resto de Sudamérica; Globo Esporte en Brasil y TUDN en México.
- Argentina: DSports, DGO
- Bolivia: Tigo Sports
- Brasil: Globo Esporte
- Chile: DSports, DGO
- Colombia: DSports, DGO
- Ecuador: DSports, DGO
- México: TUDN, Vix
- Paraguay: DSports, DGO
- Perú: DSports, DGO
- Uruguay: DSports, DGO
- Venezuela: DSports, DGO
Brasil vs. México Sub 20: posibles alineaciones
- Brasil Sub 20: Otávio; Gilberto, Iago, Leandrinho, João Souza; João Cruz, Coutinho, Rayan Lucas; Luighi, Wesley, Pedrinho. DT: Ramon Menezes.
- México Sub 20: Emanuel Ochoa; César Bustos, Diego Ochoa, Everardo López, Hugo Camberos; Obed Vargas, Iker Fimbres, Amaury Morales, Elías Montiel; Mateo Levy, Gilberto Mora. DT: Eduardo Arce.
Brasil Sub 20: últimos resultados
- Paraguay Sub 20 1-2 Brasil Sub 20 | amistoso 2025
- Paraguay Sub 20 0-2 Brasil Sub 20 | amistoso 2025
- Corea del Sur Sub 20 0-4 Brasil Sub 20 | amistoso 2025
- Arabia Saudita Sub 20 1-1 Brasil Sub 20 | amistoso 2025
- Islandia Sub 20 0-0 Brasil Sub 20 | amistoso 2025
México Sub 20: últimos resultados
- México Sub 20 2-3 Colombia Sub 20 | amistoso 2025
- Francia Sub 20 1-0 México Sub 20 | amistoso 2025
- México Sub 20 1-1 Japón Sub 20 | amistoso 2024
- México Sub 20 0-0 Venezuela Sub 20 | amistoso 2024
- Brasil Sub 20 2-1 México Sub 20 | amistoso 2024
Brasil vs. México Sub 20: historial
Ambas selecciones sub 20 se han visto las caras en 11 ocasiones entre Mundiales y amistosos, con historial favorable para Brasil con cinco victorias sobre las dos de México. Además, se han registrado dos duelos empatados. Revisa los últimos resultados entre sí.
- Brasil 2-1 México | amistoso sub 20 2024
- México 2-1 Brasil | amistoso sub 20 2021
- México 0-1 Brasil | amistoso sub 20 2018
- Brasil 0-0 México | amistoso sub 20 2018
- Brasil 1-1 México | amistoso sub 20 2018
¿Dónde juega Brasil vs. México por el Mundial Sub 20 2025?
El escenario donde Brasil y México medirán fuerzas por la primera jornada del grupo C del Mundial Sub 20 2025 será el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, recinto deportivo ubicado en la ciudad chilena de Santiago y que cuenta con una capacidad total para 48 mil 665 espectadores.
