¿A qué hora juega Chile vs México y dónde ver transmisión del Mundial Sub 20

Arranca los octavos de final del Mundial Sub 20. En esta eliminatoria directa se enfrentan México y Chile, este martes 7 de octubre a partir de las 6:00 p. m. hora peruana. El partido se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander y la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports.

La Roja de Nicolás Córdova terminó segundo en la etapa de Grupo por detrás de Japón tras conseguir 3 puntos contra los 9 de los asiáticos. Situación similar pasó con México, que acabó por debajo del líder Marrueco. Los aztecas consiguieron 5 puntos.

El ganador de esta serie avanzará a cuartos de final del Mundial Sub 20. En la próxima instancia se medirá al vencedor del enfrentamiento entre Argentina vs Nigeria.

Chile Sub 20 vs México Sub 20: alineación probable

Mexico: Ochoa, Del Villar, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Sánchez, César Garza, Elías Montiel, Alexei Domínguez, Gilberto Mora, Obed Vargas y Tahiel Jimnez.

Chile: Mella Almendra, Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez, Patricio Romero, Milovan Celis, Nicolás Cárcamo, Agustín Arce, Lautaro Millán, Vicente Álvarez, Juan Rossel.

¿A qué hora juega Chile Sub 20 vs México Sub 20?

Estos son los principales horarios del partido entre México y Chile según tu ubicación:

México: 17:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 18:00 horas

Bolivia, Venezuela: 19:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:00 horas

¿Dónde ver partido Chile Sub 20 vs México Sub 20?

Argentina: DSports, DGO

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Globo Esporte

Chile: DSports, DGO

Colombia: DSports, DGO

Ecuador: DSports, DGO

México: TUDN, Vix

Paraguay: DSports, DGO

Perú: DSports, DGO

Uruguay: DSports, DGO

Venezuela: DSports, DGO

¿Qué canal pasa el Mundial Sub 20

Televisión por cable

DSports (DirecTV Sports): Transmite todos los partidos del torneo

Chilevisión: Solo algunos encuentros, principalmente de la selección chilena

Telemundo: partidos de México

Streaming