¿A qué hora juega Chile vs México y dónde ver transmisión del Mundial Sub 20

0
Chile y México se enfrentarán en los octavos de final del Mundial Sub 20 este martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Sandra Morales
Chile y México disputan el pase a cuartos de final del Mundial Sub 20
Arranca los octavos de final del Mundial Sub 20. En esta eliminatoria directa se enfrentan México y Chile, este martes 7 de octubre a partir de las 6:00 p. m. hora peruana. El partido se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander y la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports.

La Roja de Nicolás Córdova terminó segundo en la etapa de Grupo por detrás de Japón tras conseguir 3 puntos contra los 9 de los asiáticos. Situación similar pasó con México, que acabó por debajo del líder Marrueco. Los aztecas consiguieron 5 puntos.

El ganador de esta serie avanzará a cuartos de final del Mundial Sub 20. En la próxima instancia se medirá al vencedor del enfrentamiento entre Argentina vs Nigeria.

Chile Sub 20 vs México Sub 20: alineación probable

Mexico: Ochoa, Del Villar, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Sánchez, César Garza, Elías Montiel, Alexei Domínguez, Gilberto Mora, Obed Vargas y Tahiel Jimnez.

Chile: Mella Almendra, Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez, Patricio Romero, Milovan Celis, Nicolás Cárcamo, Agustín Arce, Lautaro Millán, Vicente Álvarez, Juan Rossel.

¿A qué hora juega Chile Sub 20 vs México Sub 20?

Estos son los principales horarios del partido entre México y Chile según tu ubicación:

  • México: 17:00 horas
  • Colombia, Ecuador, Perú: 18:00 horas
  • Bolivia, Venezuela: 19:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:00 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:00 horas

¿Dónde ver partido Chile Sub 20 vs México Sub 20?

  • Argentina: DSports, DGO
  • Bolivia: Tigo Sports
  • Brasil: Globo Esporte
  • Chile: DSports, DGO
  • Colombia: DSports, DGO
  • Ecuador: DSports, DGO
  • México: TUDN, Vix
  • Paraguay: DSports, DGO
  • Perú: DSports, DGO
  • Uruguay: DSports, DGO
  • Venezuela: DSports, DGO

¿Qué canal pasa el Mundial Sub 20

Televisión por cable

  • DSports (DirecTV Sports): Transmite todos los partidos del torneo
  • Chilevisión: Solo algunos encuentros, principalmente de la selección chilena
  • Telemundo: partidos de México

Streaming

  • DGO (DirecTV Go): Plataforma oficial de DirecTV, con todos los partidos en vivo
  • FIFA+: Transmisión gratuita de todos los encuentros del Mundial Sub-20
  • RTVE Play (España) y ViX (México): Opciones adicionales según región

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

