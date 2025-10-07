¿A qué hora juega Colombia vs. Sudáfrica y dónde ver octavos de final del Mundial Sub 20?

El Mundial Sub 20 Chile 2025 entró a los octavos de final y uno de los partidos que genera más expectativas es el que sostendrán Colombia vs. Sudáfrica este miércoles 8 de octubre desde el Estadio Municipal de Talca. Ambas selecciones lucharán por escribir su nombre entre los ocho mejores del torneo, por lo que te damos todos los detalles del cotejo.

¿A qué hora juega Colombia vs. Sudáfrica Sub 20?

El encuentro entre los 'Cafeteros' y los 'Bafana Bafana' por la Copa del Mundo Sub 20 está programado para dar inicio a partir de las 16:30 horas de Chile (14:30 de Colombia y Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 13:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 14:30 horas

Bolivia, Venezuela: 15:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 15:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:30 horas

¿Dónde ver Colombia vs. Sudáfrica Sub 20 EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso entre Colombia vs. Sudáfrica, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de DSports y vía streaming por el aplicativo DGO en toda Sudamérica (excepto Brasil); así como por Vix en México y Telemundo en Estados Unidos.

¿Cómo llega Colombia Sub 20?

La selección colombiana no ha tenido una avasallante actuación hasta el momento en el Mundial Sub 20, pero le ha servido para ser uno los seis invictos. Los 'Cafeteros' fueron parte del grupo F, en el cual quedaron líderes con 5 puntos, pero sufriendo para vencer a Arabia Saudita (1-0), y empatar con Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

El elenco dirigido por César Torres parte como uno de los favoritos a seguir avanzando en el certamen, pero deberá pasar por una dura prueba contra otro combinado africano. Entre sus jugadores más destacados se encuentran el delantero Néiser Villarreal, el extremo Óscar Perea y el volante Kéner González, los dos últimos los que anotaron los únicos dos goles del equipo en la competición.

¿Cómo llega Sudáfrica?

Sudáfrica dio la verdadera sorpresa del grupo E al terminar en el segundo lugar con 6 puntos. Los 'Bafana Bafana' debutaron cayendo con Francia (2-1), pero luego impactaron al mundo con sus triunfos frente a Nueva Caledonia (5-0) y a uno de los favoritos al título como Estados Unidos (2-1), teniendo como su principal figura al atacante Siviwe Magidigidi.

¿Contra quién se enfrentará el ganador del Colombia vs. Sudáfrica?

Es preciso señalar que el vencedor del choque entre Colombia vs. Sudáfrica deberá enfrentarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 2025 a España, que impuso condiciones sobre Ucrania y lo venció por la mínima diferencia con tanto de Pablo García.