- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Cerro vs Sol de América
- Chile vs méxico
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Paraguay vs. Noruega por Mundial Sub 20: horario y dónde ver
Paraguay vs. Noruega chocan EN VIVO este miércoles por los octavos de final del Mundial Sub 20. Revisa a qué hora juegan y qué canal transmite el partido.
Paraguay vs. Noruega se enfrentan este miércoles 8 de octubre, desde el Estadio Fiscal de Talca, en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub 20. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países y dónde puedes ver EN VIVO todas las incidencias de este compromiso.
PUEDES VER: Rakitic recordó que Zambrano le "pegaba a todos" en Schalke y le puso inédito apodo: "El…"
Paraguay sub 20 vs. Noruega sub 20: horario del partido
Si te gusta ver los partidos del Mundial Sub 20 y deseas sintonizar el duelo entre Paraguay vs. Noruega, por el pase a cuartos de final, aquí te mostramos los horarios en los distintos países:
- México: 17:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 19:00 horas
- Bolivia: 19:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
- Argentina: 20:00 horas
- Brasil: 20:00 horas
- Paraguay: 20:00 horas
- Uruguay: 20:00 horas
¿Dónde ver Paraguay sub 20 vs. Noruega sub 20 EN VIVO?
- Paraguay: Tigo Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
- México: VIX y Amazon Prime Video
- Centroamérica: VIX
- Estados Unidos: Telemundo, Fox Sports y fuboTV
Paraguay vs. Noruega por octavos de final del Mundial Sub 20
Será la primera vez en la historia del Mundial Sub 20 en la que los países Paraguay y Noruega se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la fase de grupos, el conjunto paraguayo hizo cuatro puntos y terminó segundo en su zona, lo mismo que el elenco noruego, pero la diferencia es que no perdió ningún partido.
La selección paraguaya llega tras sufrir una agónica derrota contra Ucrania por el grupo B, situación que lamentaron los guaranís porque con el empate quizá hubiesen sido primeros. Por su parte, Noruega hizo 5 puntos y solo ha recibido un gol hasta el momento, lo que demuestra su solidez defensiva.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50