Paraguay vs. Noruega por Mundial Sub 20: horario y dónde ver

Paraguay vs. Noruega se enfrentan este miércoles 8 de octubre, desde el Estadio Fiscal de Talca, en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub 20. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países y dónde puedes ver EN VIVO todas las incidencias de este compromiso.

Paraguay sub 20 vs. Noruega sub 20: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial Sub 20 y deseas sintonizar el duelo entre Paraguay vs. Noruega, por el pase a cuartos de final, aquí te mostramos los horarios en los distintos países:

México: 17:00 horas

Perú: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

¿Dónde ver Paraguay sub 20 vs. Noruega sub 20 EN VIVO?

Paraguay: Tigo Sports, DIRECTV Sports y DGO

Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO

México: VIX y Amazon Prime Video

Centroamérica: VIX

Estados Unidos: Telemundo, Fox Sports y fuboTV

Paraguay vs. Noruega por octavos de final del Mundial Sub 20

Será la primera vez en la historia del Mundial Sub 20 en la que los países Paraguay y Noruega se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la fase de grupos, el conjunto paraguayo hizo cuatro puntos y terminó segundo en su zona, lo mismo que el elenco noruego, pero la diferencia es que no perdió ningún partido.

La selección paraguaya llega tras sufrir una agónica derrota contra Ucrania por el grupo B, situación que lamentaron los guaranís porque con el empate quizá hubiesen sido primeros. Por su parte, Noruega hizo 5 puntos y solo ha recibido un gol hasta el momento, lo que demuestra su solidez defensiva.