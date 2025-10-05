- Hoy:
Última hora: Brasil quedó fuera del Mundial y la Confederación tuvo que despedir a DT
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) recibió dura noticia al ver que Brasil quedó fuera de la Copa del Mundo y tuvo que forzar el despido inmediato de su director técnico.
De manera inesperada, la selección de Brasil tuvo que decirle adiós a la Copa del Mundo Sub 20 tras caer ante España por la mínima diferencia. El conjunto 'Verdeamarela' necesitaba de un triunfo para poder soñar con la clasificación a la siguiente ronda, pero terminó quedando en el último lugar de su grupo.
Cuando era una de las escuadras favoritas para pelear el torneo FIFA, Brasil no ganó ninguno de sus encuentros del grupo C ante sus rivales como Marruecos, México y España. Solo sumó un punto ante los aztecas con un marcador de 2-2, lo que quedó relegado en el fondo de la clasificación.
Brasil perdió ante España por el Mundial Sub 20.
Brasil despidió a su DT Ramón Menezes
Luego de esta dolorosa eliminación en el Mundial, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no dudó en anunciar públicamente la destitución de Ramón Menezes a cargo de la selección de Brasil sub 20. Dado los malos resultados que obtuvo en el certamen FIFA, la directiva tomó medidas radicales y espera mejorar de cara al siguiente proceso.
"La Confederación Brasileña de Fútbol anuncia que Ramón Menezes deja de ser el entrenador de la selección brasileña masculina sub-20. Esta decisión se tomó tras evaluar su experiencia laboral hasta la fecha. La CBF agradece la dedicación y el profesionalismo demostrados por Ramón a lo largo de su carrera al frente de este y otros equipos que ha dirigido durante su trayectoria en la organización, incluyendo la selección absoluta masculina. Le deseamos éxito en sus futuras carreras profesionales y reiteramos nuestro reconocimiento por el compromiso y la dedicación que ha demostrado en todas las competiciones", informó la CBF.
CBF confirma salida de Ramon Menezes en el equipo Sub 20.
Tabla de posiciones Mundial Sub 20: Brasil eliminado
Así quedó la tabla de posiciones del grupo C del Mundial Sub 20 con Brasil en el último lugar:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Marruecos
|3
|2
|6
|2. México
|3
|1
|5
|3. España
|3
|-1
|4
|4. Brasil
|3
|-2
|1
