Los seis mejores del ranking FIFA: España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal y Brasil, los grandes aspirantes al Mundial 2026

El nuevo ranking FIFA confirma lo que muchos ya sospechaban. Un listado donde algunas de las potencias más tradicionales del fútbol danzan entre los primeros puestos.

España vuelve al número uno tras más de una década, seguida muy de cerca por Francia y Argentina. Inglaterra, Portugal y Brasil completan el grupo de selecciones que llegan con fuerza a la recta final de la clasificación para el Mundial 2026.

Cada una con su estilo y a su manera estas seis selecciones parecen destinadas a pelear por el título en México, Estados Unidos y Canadá.

España, el regreso que emociona

España vive uno de los momentos más dulces de los años recientes, ya que , después de levantar la Eurocopa 2024 y cerrar una racha de 27 victorias en 33 partidos, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se atornilló en la cima del ranking FIFA con 1875 puntos.

No lo hacía desde 2014, cuando aún se mantenían los ecos de la generación que se quedó con el título de Sudáfrica. La Roja combina experiencia y juventud con una naturalidad que recuerda a los mejores años del “tiqui-taca”.

Pedri, Lamine Yamal y Rodri Hernández son el eje de un equipo que juega con autoridad y elegancia. En la actual fase de clasificación europea, España lidera su grupo con seis puntos, nueve goles a favor y ninguno en contra tras golear a Bulgaria y Turquía.

Francia vuelve por la revancha

Francia todavía tiene la sangre en el ojo después de Qatar 2022. Actualmente, ocupa el segundo lugar del ranking con 1870 puntos y es, probablemente, la selección con más profundidad de plantilla del planeta.

Didier Deschamps busca en cada listado un equilibrio entre veteranía y juventud. Los Bleus enfrentarán a Azerbaiyán en París el 10 de octubre y a Islandia el día 13 en Reikiavik.

La lista incluye a tres jugadores de LaLiga, Koundé (Barcelona) y los madridistas Camavinga y Mbappé. Quedan fuera por lesión Aurélien Tchouaméni y Ousmane Dembélé. Entre las novedades destacan Michael Olise y Maghnes Akliouche, mientras que Maignan, Lucas Hernández y Rabiot mantienen su lugar como pilares del equipo.

El vigente campeón que no se rinde

Argentina ocupa el tercer lugar con 1870 puntos tras una ligera caída debido a una derrota en la última ventana FIFA. Sin embargo, la selección dirigida por Lionel Scaloni sigue siendo un equipo temible, con Messi todavía presente y una generación nueva que asume el relevo con madurez.

Desde su consagración en Qatar, Argentina ha mantenido una línea sólida de resultados y un fútbol basado en la confianza y el control emocional. Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez son el futuro inmediato.

Aunque haya perdido, por ahora, el trono del ranking, la campeona vigente mantiene el hambre de gloria.

Inglaterra, un ejemplo de constancia y evolución

Inglaterra, cuarta con 1820 puntos, ha pasado de ser una eterna promesa a consolidarse como una selección con estructura y ambición. El nuevo entrenador ha sabido moldear un equipo equilibrado, con Harry Kane como referencia goleadora y una generación dorada que combina talento técnico y fortaleza física.

Thomas Tuchel sorprendió al dejar fuera a Jude Bellingham, pese a que el centrocampista del Real Madrid ya se encuentra recuperado. El seleccionador sí convocó a Bukayo Saka, que regresa tras una lesión, mientras Jack Grealish continúa fuera del equipo.

Inglaterra disputará un amistoso ante Gales y un clasificatorio frente a Letonia, con Phil Foden y Marcus Rashford como referentes ofensivos. Ambas selecciones, plagadas de talento joven, encaran la fecha FIFA como ensayo clave rumbo al Mundial 2026.

Portugal, de outsider a candidato firme

Portugal, quinto en el ranking con 1779 puntos, llega a la ventana de octubre reafirmando su liderazgo en el Grupo F rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Bajo la dirección técnica de Roberto Martínez, el conjunto luso afrontará dos compromisos clave ante Irlanda y Hungría en el Estádio José Alvalade de Lisboa y la convocatoria contará otra vez con Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años continúa siendo el referente ofensivo.

Pero más allá del eterno capitán, Portugal exhibe una profundidad de plantilla envidiable. Bernardo Silva y Bruno Fernandes siguen siendo el motor creativo, mientras Rafael Leão regresa para aportar velocidad y desequilibrio en ataque. En defensa, Rúben Dias y Nuno Mendes garantizan solidez, y el mediocampo gana músculo con Matheus Nunes y João Palhinha.

La gran incógnita es João Neves. El joven mediocampista del Paris Saint-Germain, uno de los talentos más prometedores de Europa, fue incluido en la lista pese a arrastrar molestias musculares.

Brasil, con el talento del Míster

Brasil cierra el top 6 con 1761 puntos, un descenso notable tras un año irregular. Carlo Ancelotti, que asumió hace apenas unos meses, ha logrado estabilizar al equipo tras un periodo irregular.

En los cuatro partidos oficiales jugados acumula dos victorias (ante Paraguay y Chile), un empate (Ecuador) y una derrota (Bolivia), resultados que evidencian una transición en marcha más que una crisis.

El proceso de renovación brasileño pasa por la consolidación de Vinícius Jr., Rodrygo y Bruno Guimarães como referentes. A ellos se suman jóvenes como Endrick y João Gomes, mientras veteranos como Marquinhos y Alisson aportan equilibrio. El reto de Ancelotti es combinar ese talento individual con una estructura de juego moderna y eficaz.

