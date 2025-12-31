Premier League: estadísticas, números clave y formaciones para los últimos encuentros del año

El 2025 ya se está despidiendo, pero en la liga más prestigiosa de Europa siguen trabajando sin descanso. A la Premier este año todavía le quedan encuentros imperdibles, como el Manchester United vs. Newcastle en el Boxing Day o el Nottingham Forest vs Manchester City.

A continuación, un repaso de los últimos encuentros del año que dejarán a los amantes del fútbol y de las apuestas deportivas al borde del asiento.

Un clásico "modernizado" y una rivalidad que no caduca

El Manchester United vs Newcastle se disputará el 26 de diciembre, una fecha emblemática del calendario inglés conocida como Boxing Day, una jornada tradicional de la Premier League que este año cuenta con el respaldo de Stake como patrocinador del encuentro.

Los números anticipan un partido explosivo. En la tabla actual, los diablos rojos están en sexta posición, mientras que el Newcastle aparece duodécimo, pero que esto no te engañe, ya que la distancia futbolística entre ambos no es tan amplia como sugiere la clasificación.

El equipo de Manchester viene de sumar 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas, con 30 goles a favor y un promedio de 2 goles por partido. El problema lo tiene atrás, ya que su defensa concede 2 goles por encuentro y solo mantiene una valla invicta.

Newcastle, en cambio, presenta un perfil más pragmático, con 6 triunfos, 4 empates y 6 caídas, 21 goles convertidos y un promedio de 1 gol por partido. En la defensa está mejor que el Manchester United, con 1 gol por partido de promedio y 5 ocasiones con el arco invicto.

Si bien los resultados recientes no dicen demasiado sobre las perspectivas de este partido, el historial favorece claramente al Newcastle, que ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, incluyendo un contundente 4-1 en abril de 2025.

El City de Guardiola se "mete en el bosque"

El Nottingham Forest vs Manchester City tendrá lugar el sábado 27 de diciembre y enfrentará a dos equipos que atraviesan momentos muy distintos de la temporada, pero con antecedentes recientes que invitan a estar pendiente y no dar nada por descontado.

Forest ocupa la posición 16, con un balance irregular de 5 victorias, 3 empates y 8 derrotas, y números que reflejan sus dificultades: 17 goles a favor, 2 en contra por partido y apenas 3 porterías a cero. Además de los buenos números, llega con un impulso anímico después de dos triunfos consecutivos, entre los cuales hubo un sólido 3-0 ante Tottenham.

El Manchester City no necesita presentación. Va segundo en la tabla, con 11 victorias, 38 goles y un promedio de 2 tantos por encuentro. Defensivamente también muestra mayor fiabilidad, con 7 partidos invicto.

El historial favorece al City, pero el Forest ya demostró que puede incomodarlo, como sucedió en marzo, con una victoria 1-0. Por todos estos motivos, es una de las fechas más interesantes para seguir.

Un partido solo "para entendidos" por su interés táctico

Cuando termine el encuentro del City contra el Nottingham Forest empezará otro de los partidos de fin de año, el Arsenal vs Brighton, uno de los cruces más interesantes de lo que le queda a la Premier 2025.

El conjunto londinense llega como líder de la Premier League, con 11 victorias, 3 empates y apenas 2 derrotas, números que sostienen su candidatura al título. Ha tenido un total de 30 goles marcados, con un promedio de 2 por partido. Además, tiene un arco inflanqueable, con 1 gol encajado por encuentro y 8 partidos a cero.

Brighton, décimo en la tabla, mantiene un perfil competitivo pese a su irregularidad. Suma 6 victorias, 5 empates y 5 derrotas, con 25 goles a favor. Su principal problema ha sido la (in)consistencia defensiva, con solo 3 partidos sin recibir goles. Aun así, llega con un golpe de autoridad tras vencer 2-0 a Liverpool como visitante.

En el historial hay dos empates consecutivos en 2024 y 2025. Arsenal parte como favorito, por el contexto y su posición en la tabla, pero el Brighton ha demostrado que sabe discutirle el control del partido.

Cambios en el calendario para 2026

Si eres de esas personas que siguen cada partido de la Premier League te servirá conocer que el calendario de la temporada 2025/26 podría sufrir algunas modificaciones en febrero, impulsadas por la participación de los clubes en competiciones europeas y torneos domésticos como la FA Cup y la EFL Cup.

Uno de los partidos que cambiará de fecha es Brentford vs Arsenal, previsto inicialmente para el jueves 12 de febrero a las 20:00. Podría adelantarse al día anterior si alguno de los dos equipos alcanza la cuarta ronda de la FA Cup y queda emparejado con un club que dispute los playoffs eliminatorios de la Champions League.

Un escenario similar afecta al Manchester City vs Newcastle, programado para el sábado 21 de febrero, que pasaría al horario nocturno si alguno de los dos debe jugar un cruce europeo fuera de casa esa misma semana.

También aparece en la lista el Wolves vs Aston Villa, que podría trasladarse al 1 de marzo si el conjunto de Birmingham avanza a los playoffs de la Europa League.

Aunque las fechas se publican con mucha anticipación, la participación de los jugadores de élite de la Premier en otras competiciones y las exigencias televisivas hacen que estos cambios sean necesarios para que los clubes cumplan con sus compromisos.