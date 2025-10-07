- Hoy:
Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO por Copa Libertadores: pronósticos, horarios y dónde ver
Sigue el partido Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO por el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. Repasa, horarios y dónde ver este partidazo.
Alianza Lima se enfrenta a ADIFFEM este miércoles 8 de octubre, a partir de las 14:00 horas en Perú y 15:00 de Venezuela, en partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. El duelo se disputa en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en la ciudad de Morón, en Argentina.
PUEDES VER: Partidos de Universitario, Cusco FC, Alianza Lima y Cristal para definir el Torneo Clausura 2025
Alianza Lima vs. ADIFFEM: previa del partido
Las blanquiazules aún tienen chances de clasificar a los cuartos de final, pero necesitan ganar su partido por una diferencia mayor a dos goles y esperar que Ferroviária derrote a Boca Juniors.
Recordemos que el cuadro íntimo ha disputado tres veces la Copa Libertadores y en dos ocasiones pudo superar la fase de grupos: 2021 y 2024. ¿Lo logrará por segunda vez?
Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenino 2025. Foto: CONMEBOL.
Por su parte, el elenco venezolano ya no tiene chances de clasificar y jugará solo para cumplir con el fixture. En el once destaca Angie Castañeda, exjugadora de Alianza Lima.
Alianza Lima vs ADIFFEM: horario
- Perú, Ecuador y Colombia: 14:00
- Venezuela y Bolivia: 15:00
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00
- México: 13:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
Alianza Lima vs ADIFFEM: dónde ver
El partido en Sudamérica es transmitido por la señal de Pluto TV, mientras que en el resto mundo puedes ver el cotejo por el canal de YouTube de Conmebol Libertadores.
Alianza Lima vs ADIFFEM: pronóstico
Alianza Lima parte como favorito para imponerse a ADIFFEM, de acuerdo con las principales casas de apuesta.
|Casas
|Alianza Lima
|Empate
|ADIFFEM
|Te Apuesto
|1.39
|4.27
|5.32
|Betano
|1.45
|4.00
|5.80
|Apuesta Total
|1.47
|4.20
|6.00
|Inkabet
|1.35
|4.70
|6.40
|Meridianbet
|1.41
|4.37
|5.57
Alianza Lima vs ADDIFEM: alineaciones probables
Alianza Lima: Maryory Sánchez, Yomira Tacilla, Tiffany Molina, Neidy Romero, Kaila Gomes; Silvani Oliveira, Rafaela Marques, Estefanía González; Annaysa Silva, Joyce Amara y Adriana Lúcar.
ADDIFEM: Zhenia Liendo; Fabiola Solórzano, Elianny Salina, Emperatriz García, Carmen Payares; Bárbara Sanoval, Sabrina Chirino, Mariannys Rodríguez; Adrianny Luna, Angie Castañeda y Génesis Flórez.
