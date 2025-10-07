Confirman los primeros clasificados a la Copa Libertadores 2026: ¿Quiénes de Perú?

La Copa Libertadores es uno de los torneos de clubes más importantes del mundo en el que muchos equipos que participan de forma regular se han metido en la historia. A poco de finalizar la edición 2025, ya se van conociendo los primeros clasificados para el 2026, generando expectativa en los hinchas.

Cabe mencionar que en Perú son cuatro los cupos para este torneo de la Conmebol, el cual está establecido de la siguiente manera: primero y segundo clasifican directo a fase de grupos, mientras el tercero y cuarto jugarán la etapa preliminar. Aunque el año aún no termina, hay una lista que se dio a conocer.

Copa Libertadores 2026 genera expectativa en los hinchas

De acuerdo al medio Olé, Platense es por ahora el único argentino con un lugar asegurado para el próximo año, mientras Boca Juniors y River Plate buscan su clasificación por distintas vías. Al ‘Calamar’ se suman Independiente Santa Fe de Colombia, Libertad de Paraguay y Deportivo La Guaira de Venezuela.

Asimismo, Universitario de Deportes de Perú, Independiente del Valle de Ecuador, y Universidad Central y Carabobo de Venezuela se aseguraron, al menos, un lugar en las fases previas. De esta manera, los clubes se van sumando a esta competición que promete muchas emociones.

Primeros clasificados a la Copa Libertadores 2026

Según el mencionado medio, el martes 2 de febrero comenzarán los partidos de ida de la Fase 1 (las revanchas serán la semana siguiente), la fase 2 será entre el 17 y el 26 de febrero, mientras que la Fase 3 se desarrollará entre el 3 y el 12 de marzo.

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

De acuerdo a Olé, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 está previsto para la semana del 18 de marzo. La fase de grupos iniciará el martes 7 de abril con el desarrollo de la primera fecha.