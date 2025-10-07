Diego Rebagliati revela los 3 refuerzos que deben llegar a Universitario: uno desde Argentina

Universitario está a poco de cerrar una nueva temporada de ensueño al mantenerse como uno de los sólidos candidatos a conquistar el Torneo Clausura 2025 para alegría de los hinchas. En ese contexto, Diego Rebagliati dio a conocer el nombre de tres futbolistas que deben llegar al plantel el 2026.

Fue en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes donde se pronunció sobre el presente del equipo de Jorge Fossati que está encaminado al objetivo del tricampeonato, pero también lo que viene a futuro. Un gran momento que ilusiona a los hinchas cremas una vez más.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Universitario de Deportes?

“Yo creo que la 'U' tiene un solo déficit que lo tiene que corregir el siguiente año que es incorporar a este plantel chicos de las divisiones menores, me parece que Rengifo tiene que entrar en el plantel, tiene que ocupar un sitio en el banco de suplentes, por las referencias que tengo de (Nicolás) Rengifo que es muy bueno, creo que Álvaro Rojas tiene que entrar también, creo que (Diego) Romero si vuelve tiene que volver ser el arquero uno o dos”, indicó.

Cabe mencionar que el exarquero de Universitario no tiene minutos actualmente en Banfield de Argentina, pese a ser una de las grandes figuras en la Liga 1 las veces que estuvo bajo el arco. Asimismo, se refirió a formar un plantel mixto con jugadores de divisiones menores y experimentados.

“Y todo este trabajo que están haciendo en VIDU y que en algún momento tiene que rendir frutos, la ‘U’ tiene que empezar a mezclar este plantel tan bueno y tan histórico que va a ser el plantel del tricampeonato con chicos de menores para ser un trabajo completo e integral, y empezar a vender jugadores, etc.”, agregó.