Falleció Miguel Ángel Russo

¿Lesionados? Dos jugadores de Universitario fueron bajas en las prácticas de la selección peruana

La selección peruana se alista para el esperado duelo contra Chile, pero a solo un día del Clásico del Pacífico, dos jugadores de Universitario de Deportes no lograron completar los entrenamientos.

Luis Blancas
Dos jugadores de Universitario fueron bajas en los entrenamientos de la selección peruana
Dos jugadores de Universitario fueron bajas en los entrenamientos de la selección peruana | Composición: Líbero
La selección peruana se enfrentará a su similar Chile en un amistoso durante la fecha FIFA. Es por eso que, bajo el mando de Manuel Barreto, los jugadores se preparan con éxito para esta nueva edición del Clásico del Pacífico. Sin embargo, dos jugadores de Universitario resultaron lesionados y estuvieron ausentes en los entrenamientos del equipo nacional.

Anderson Santamaría y Álex Valera fueron bajas en los entrenamientos de la selección peruana

Según informó el periodista de Radio Programas del Perú (RPP), Kevin Pacheco, Anderson Santamaría y Álex Valera no completaron los entrenamientos de este 9 de octubre debido a un dolor que los afecta.

Anderson Santamaría y Álex Valera no lograron terminar el entrenamiento con la selección peruana por un dolor.

Anderson Santamaría y Álex Valera no lograron terminar el entrenamiento con la selección peruana por un dolor.

Si bien la selección nacional no ha brindado información oficial sobre qué padecen o si se perderán el duelo amistoso, los jugadores de Universitario de Deportes no siguieron siendo considerados en los ejercicios.

Por otro lado, en caso de que la situación se agrave a una lesión, Santamaría y Valera serían grandes bajas para los intereses de Universitario, que está a 6 fechas de terminar el Torneo Clausura y tiene la posibilidad de coronarse tricampeón nacional.

El once que prepara Manuel Barreto para enfrentar a Chile

La selección peruana entrenó con miras al duelo contra Chile. Manuel Barreto busca alinear un once novedoso que contará con jugadores que ya han tenido minutos en etapas anteriores y nuevos futbolistas que harán su debut oficial.

  • Diego Enríquez, Renzo Garcés, Miguel Araujo, César Inga, Matías Lazo, Jesús Castillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Joao Grimaldo, Maxloren Castro.

De esta oncena, los grandes debutantes serían Enríquez, Lazo y Castro, en caso de que Barreto continúe con esta alineación para vencer a la selección chilena en La Florida.

Luis Blancas
