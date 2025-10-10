¡Último minuto! El partido Sporting Cristal vs. Universitario fue suspendido por crisis política

0
Ecuador vs. Estados Unidos EN DIRECTO, transmisión del amistoso
Mauricio Ubillus
¡Baldazo de agua fría para todos los hinchas! Este viernes se confirmó que el partido más importante de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, que iban a protagonizar Sporting Cristal vs. Universitario en el Estadio Nacional el miércoles 15 de octubre, quedó suspendido, para lamento de los aficionados de ambos equipos.

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, quien señaló que la decisión fue tomada a causa del retiro de las garantías brindadas por las autoridades (PNP) debido a dos razones importantes: la crisis política que atraviesa el país y la realización de diferentes marchas el mismo día que se iba a disputar el encuentro.

"Sobre el Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes: Decisión de las autoridades (informado a los clubes y la Liga) de suspender el partido programado este miércoles 15 en el Estadio Nacional debido a las marchas y coyuntura social. El lunes, a las 10:00 am en la Videna, habrá reunión entre los clubes, la Liga y PNP", señaló mediante una publicación en sus redes sociales.

Sporting Cristal vs Universitario, Liga 1

Se confirmó la suspensión del partido entre Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025. Foto: X - Gustavo Peralta

¿Cuándo se jugará el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario?

Según el citado comunicador, el duelo entre Sporting Cristal vs. Universitario si se jugará en otro día ya que el lunes 13 de octubre se reunirán los representantes de los dos clubes con la Liga de Fútbol Profesional y la Policía Nacional de Perú para hacer las coordinaciones respectivas y acordar en una nueva fecha para que se juegue el compromiso.

¿Por qué es importante el partido entre Sporting Cristal vs. Universitario?

Los que más lamentan esta suspensión son los aficionados de ambos conjuntos, así como el que disfruta de ver el fútbol peruano, sobre todo porque este era una contienda entre dos rivales directos por el título del Clausura y el resultado podía cambiar el rumbo de la competición en su recta decisiva.

El elenco dirigido por Jorge Fossati se encuentra en la punta del campeonato con 30 unidades, mientras los bajopontinos se ubican en el cuarto lugar con 19 puntos, a 11 de la 'U' a falta de seis jornadas para el final de la Liga 1.

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

